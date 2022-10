Dederding siegt im Krimi, doch der VfR Weddel verliert

Der VfR Weddel kassierte in der Tischtennis-Oberliga der Frauen die zweite Heimniederlage in Folge. Beim 3:7 gegen den SV Neuhaus gestalteten die Weddeler-nnen das Spiel aber an mehreren Stellen ausgeglichen und waren nah dran, dem Favoriten ein Remis abzutrotzen. „Es hing am seidenen Faden. Es war insgesamt eine sehr starke Leistung meiner Spielerinnen“, lobte VfR-Coach Hans-Peter Schlüter.

Dederding lässt ihre Gegnerin verzweifeln, so dass diese die gelbe Karte sieht

Zunächst gab es zwei Premieren in den Doppeln. Während die Kombi Miriam Dederding/Linda Rudel erstmals verlor (0:3), holten Melanie Mosterdijk und Nadine Rudel nach vier Sätzen ihren ersten Sieg als Doppel. Auch nach den Spitzeneinzeln stand es noch unentschieden. Mosterdijk musste sich der Neuhäuserin Linda Kleemiß in vier Sätzen beugen. „Die ist extrem konterstark“, erklärte Schlüter.

Dafür gewann Dederding einen Fünfsatzkrimi gegen Lisa Krödel. Die Weddelerin führte im vierten Satz bereits 10:6, verlor aber noch 14:16. „Miriam hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und sich durchgesetzt“, freute sich Schlüter über den Erfolg seiner Nummer 2. Dederding gewann den fünften Satz 13:11 in einem Spiel, in dem ständig die Führung wechselte. Ihre Gegnerin habe sich so stark aufgeregt, dass der Schiedsrichter sie mit der gelben Karte verwarnte, berichtete Schlüter.

Im unteren Paarkreuz verliert der VfR Weddel das Duell

Die Weddeler Erfolgsstory endete im unteren Paarkreuz. Linda Rudel verlor ihr Einzel gegen Kristin Engel hauchdünn in fünf Sätzen. Den Finaldurchgang gewann die Wolfsburgerin mit 13:11. Lindas Schwester Nadine Rudel, die erneut als Reserve-Spielerin die vierte Position einnahm, war in ihren Einzeln chancenlos. Als die Niederlage in ihrem zweiten Match feststand, fehlte es auch dem zu dem Zeitpunkt noch laufenden Einzel von Linda Rudel an Zugzwang – sie verlor in fünf Sätzen. Zuvor hatten Mosterdijk mit einem Fünfsatzsieg über Krödel und Dederding mit einer Viersatzneiderlage gegen Kleemiß die Partie im oberen Abschnitt ausgeglichen gehalten.

„Hätten wir diese Leistung vor einer Woche gegen den TuS Gümmer gezeigt, hätten wir das Spiel mit Sicherheit gewonnen“, ist sich Schlüter sicher, dass die 2:8-Niederlage hätte abgewendet werden können.

