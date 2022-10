Herzöge Wolfenbüttel überrennen USC im dritten Viertel

Die Herzöge Wolfenbüttel bleiben in dieser Saison in der 2. Basketball-Regionalliga weiterhin ungeschlagen. Beim USC Magdeburg gewann das MTV/BG-Team am Sonntagnachmittag – noch ohne ihren Neuzugang Leon Williams – mit 93:65 (17:23, 28:18, 26:13, 22:11). „Es war enger, als es vom Ergebnis her aussieht“, sagte Herzöge-Coach Maxim Hoffmann.

Die Magdeburger seien richtig heiß ins erste Viertel gestartet, haben vier Dreier und einige schwere Würfe getroffen. Die Gäste fanden nur schleppend in die Partie, brauchten eine Weile, um ihren Rhythmus zu finden.

Mit einem 18:1-Lauf sorgen die Herzöge Wolfenbüttel für klare Verhältnisse

„Im zweiten Viertel hatten wir deren Schützen deutlich besser im Griff“, erklärte Hoffmann. „Die erste Halbzeit war insgesamt von uns defensiv okay“, befand der Coach. Auch offensiv lief es mit der Zeit immer besser. Im zweiten Viertel saßen die Würfe der Herzöge, die ausglichen und in Führung gingen.

Anfang des dritten Viertels übernahm Magdeburg durch einen 5:0-Lauf noch ein letztes Mal die Führung in der Partie (46:45). Dann brachten die Gäste das Spiel unter Kontrolle, legten einen 18:1-Lauf aufs Parkett und führten 63:47. „Damit haben wir für klare Verhältnisse gesorgt“, betonte der Coach. Torben Uster, Kai Globig und Elias Güldenhaupt trafen in dem Abschnitt ihre Dreipunktwürfe.

Alle elf Wolfenbütteler Spieler erhalten Einsatzzeit

„Wir haben einfach super zusammen gespielt“, freute sich Hoffmann, der allen elf Herzögen Einsatzzeit auf dem Parkett geben konnte. „Wir haben die Qualität auf der Bank. Alle haben Gas gegeben. So ist Magdeburg in der zweiten Halbzeit in sich zusammengefallen, während wir erst so richtig heiß gelaufen sind“, sagte der Coach.

Auch in der Verteidigung haben die Gäste gute Arbeit geleistet. Als Beispiel nannte Hoffmann seinen als Center agierenden Routinier Till Jeske, der nach Switches oftmals die sonst treffsicheren Magdeburger Guards aus dem Konzept brachte und einige Blocks austeilte.

Hängepartie um neuen Wolfenbütteler Center dürfte bald beendet sein

Der neue US-Profi der Herzöge für die Center-Position, Leon Williams, konnte dagegen noch nicht mitwirken. „Sein ehemaliger Verein und der Verband in El Salvador haben sich quergestellt“, berichtete Hoffmann. Deren Frist, in der sie den Spieler hätten freischalten können, laufe aber am heutigen Montag ab. Ab dann könne der Deutsche Basketballbund die Spielerlaubnis direkt und üblicherweise reibungslos über den Weltverband Fiba einholen. Diese Hängepartie um Williams störte bei den Wolfenbüttelern aber niemanden. Auch ohne ihren Neuzugang haben sie den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren und sind Spitzenreiter.

MTV/BG: Globig 16/2 Dreier, Güldenhaupt 24/2, Nielandt 4, Röll 16/1, Heitmann, Römer 8/1, Jeske 2, Zine el Abidine 8/2, N. Pfannenschmidt, Meier, Jacobsen, Uster 15/3.

