Wolfenbüttel. Der Aufsteiger hat zuletzt leichtfertig Punkte liegenlassen. Beim SSV Kästorf will sich die Elf von Habil Turhan diese drei Zähler zurückholen.

Maurice Marx (links) und der BV Germania treten am Samstag selbstbewusst beim SSV Kästorf an.

Fußball-Landesliga Germania will in Kästorf sein Drei-Punkte-Minus ausgleichen

Wird der Fußball-Landesligist BV Germania Wolfenbüttel am Samstag für den SSV Kästorf zum Party-Schreck? Der Verein aus dem nördlichsten Ortsteil der Stadt Gifhorn feiert am Samstagabend sein 100-jähriges Bestehen mit einer Rot-Weißen-Nacht im Dorfgemeinschaftshaus. Zuvor steigt um 14.30 Uhr auf der SSV-Anlage das von Sonntag um einen Tag vorgezogene Spiel der Kästorfer gegen das Team von Trainer Habil Turhan.

Der Germania-Coach macht eine einfache Rechnung auf: „Wir wollen drei Punkte.“ Dies sei exakt jene Anzahl Punkte, die seine Mannschaft in den vergangenen beiden Partien bei Eintracht Northeim (0:1) und gegen die TSG Bad Harzburg (2:2) laut Turhan „leichtfertig liegenlassen“ hat. In beiden Spielen kassierten die Wolfenbütteler späte Gegentreffer, die unter dem Strich das Drei-Punkte-Minus ausmachten. „Diese drei Zähler fehlen uns jetzt auf unserem Konto“, betont Turhan.

Turhan: Kästorf ist besser als es die Tabelle aktuell aussagt

Grundsätzlich sei er indes zufrieden mit der Ausbeute seiner Mannschaft, betont Turhan: „Hätte uns vor der Saison jemand angeboten, dass wir nach elf Spieltagen mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge auf Platz 7 stehen – wir hätten sofort eingeschlagen.“

Dass die Kästorfer weniger in Spiel- als vielmehr in Partylaune auftreten, glaubt Turhan nicht. „Denen werden die Feierlichkeiten nicht im Kopf herumschwirren“, sagt der BVG-Trainer, der die Gastgeber als stärker bewertet, als es deren neunter Tabellenplatz vermuten lässt. „Sie haben mit Sven Scholze einen neuen Trainer. Das kostet eine gewisse Eingewöhnungszeit“, sagt Turhan. „Grundsätzlich sehe ich Kästorf in der Landesliga weiter oben.“

Frei von Verletzungssorgen sind die Wolfenbütteler vor dem Duell mit dem SSV nicht. Stammkeeper Lukas Brettschneider (Mittelhandbruch) fällt vorerst aus. Ersatzmann Marcel Menzel ist im Urlaub, er fehlt sowohl in Kästorf als auch kommenden Sonntag gegen Spitzenreiter SSV Vorsfelde.

