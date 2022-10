Hängepartie um Wolfenbüttels Neuzugang Leon Williams

Der Herzöge-Neuzugang ist endlich da: Leon Williams (li.) wurde nach 16 Stunden im Flieger von seinem neuen Coach Maxim Hoffmann am Flughafen in Hamburg abgeholt.

Spielt er oder spielt er nicht? Das fragen sich die Basketballer der MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel vor ihrer Auswärtspartie in der 2. Regionalliga gegen den USC Magdeburg (Sonntag, 15 Uhr), wenn es um ihren Neuzugang Leon Williams geht.

Der US-Amerikaner ist am Donnerstag in der Lessingstadt eingetroffen. „Ich war 16 Stunden im Flugzeug“, erzählte der neue „Big Man“, der den Wolfenbüttelern im Kampf unter den Körben weiterhelfen soll. Von Washington aus ging es für den 2,03 Meter großen Center nach Kopenhagen, von dort weiter nach Hamburg, wo ihn seine neuen Coaches Maxim Hoffmann und Christian Raus bereits erwarteten und abholten.

Die ersten Behördengänge hat MTV/BG Herzöge-Zugang Leon Williams hinter sich

Nachdem die Delegation zurück in Wolfenbüttel war, standen zunächst die wichtigsten Behördengänge auf dem Programm. „Außerdem mussten wir einkaufen und einen Adapter für die Steckdose besorgen“, berichtete Hoffmann. Auch ein Besuch beim neuen Herzöge-Physiotherapeuten Tim Diers stand am. Am Freitag ging es dann weiter mit dem ersten Training.

Williams ist startklar. Dennoch bleibt ein Fragezeichen hinter seiner Einsatzfähigkeit beim Spiel in Magdeburg. Das Problem liegt gut 9500 Kilometer entfernt im mittelamerikanischen Land El Salvador, wo der US-Amerikaner zuletzt als Profi tätig war. „Wir haben die Fiba-Gebühr für den Wechsel fristgerecht überwiesen. Der abgebende Verband hat dann aber noch eine Frist, um darauf zu reagieren. Erst wenn die Verantwortlichen dort online das entsprechende Häkchen setzen, ist der Spieler in einem anderen Verband einsatzberechtigt“, erklärt Hoffmann die Prozedur. Diese Freigabe aus Mittelamerika war am Freitag noch nicht erfolgt.

Auch wenn Williams in Magdeburg noch nicht mitmischen darf, sind die Herzöge nach ihren drei Auftaktsiegen in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt favorisiert. Die Magdeburger haben nach drei Spielen erst einmal gewonnen – gegen die auch in Wolfenbüttel deutlich unterlegenen Glienicker.

Magdeburg und die MTV/BG Herzöge haben die Stärken auf der Guard-Position

Dennoch warnt Hoffmann vor der kürzesten Auswärtsfahrt der Saison: „Magdeburg wird das stärkste Team sein, auf das wir bisher getroffen sind.“ Unter anderem kann der USC auf Ole Angenstein zurückgreifen, der mit Doppellizenz in der ProB für SBB Wolmirstedt spielt. Außerdem sind die Potratz-Brüder Johann und Karl stets gefährlich. „Ähnlich wie wir hat Magdeburg die Stärken auf der Guard-Position“, weiß Hoffmann.

Wolfenbüttels Rotation wird wieder alle gefährlichen Aufbauspieler enthalten – unter anderem auch den zuletzt erkrankten David Röll. Sorgen bereitet den Herzögen weiterhin die Center-Position. Der Einsatz von Till Jeske, der bisher auf der Fünf aushilft, ist fraglich. „Sollte er nicht dabei sein und Leon noch keine Freigabe haben, wird das etwas dünn“, befürchtet der Wolfenbütteler Coach.

