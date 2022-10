WSV Wendschott und SSV Vorsfelde II zeigen tolle Moral

Der TSV Hehlingen (in Schwarz) verlor in Hillerse (in Rot) mit 0:4.

Eigentlich hätten es sieben Partien in der Fußball-Bezirksliga mit Beteiligung eines Wolfsburger Teams geben sollen. Doch Fallersleben bekam die Punkte erneut kampflos überlassen, weil Gegner Adenbüttel Rethen nicht antreten konnte. Und das Heimspiel des SV Barnstorf gegen den MTV Isenbüttel musste aufgrund einiger Covid-Erkrankungen beim MTV abgesetzt werden.

1. FC Wolfsburg – SSV Vorsfelde II 2:5 (2:0). Tore: 1:0 Wilhelm (19.). 2:0 Mekpagbe (38.), 2:1 Antonio (46.), 2:2 Weih (50.), 2:3 Mokry (57.), 2:4 Luschert (62.), 2:5 Weih (89.).

„Die erste Halbzeit haben wir absolut verpennt. Wir haben zu den Gegentoren eingeladen“, kritisierte Leon Schröder, der Trainer des SSV Vorsfelde II. Seine Mannschaft betrieb im zweiten Durchgang mehr als nur Wiedergutmachung. „Die Jungs haben in der zweiten Hälfte abgeliefert und eine riesige Moral bewiesen. Der Sieg war auch in der Höhe verdient.“

Verdient hatte sich auch das Schiedsrichtergespann ein Sonderlob von Schröder. „Das war eine sehr, sehr ordentlich Leistung. Sie haben auf beiden Seiten eine klare Linie gehabt. Das bringt noch zusätzliche Qualität in so ein Spiel.“

SV Reislingen-Neuhaus – Lupo Martini Wolfsburg II 0:3 (0:0). Tore: 0:1 de Gaetani (59.), 0:2 Manfre (81.), 0:3 de Gaetani (85.). Gelb-Rot: 78./Reislingen.

3:0 – das klingt nach einem eindeutigen Match, oder? Das war es auch in der ersten Halbzeit. Allerdings anders, als es das Endergebnis vermuten lässt. „Wir hatten viel Glück und haben uns gerade so in die Pause gerettet“, berichtete Lupos Trainer Lennart Gutsche. In der Pause drehte Gutsche aber offensichtlich an den richtigen Schrauben, denn sein Team fand dann deutlich besser in die Partie. „Unsere erste richtige Chance hat gleich gesessen.“ Torschütze war wieder Neuzugang Simone de Gaetani. Gutsche lobte: „Das macht er überragend. Er hat Qualitäten wie kaum ein anderer in dieser Liga.“ Der Stürmer initiierte auch den zweiten Lupo-Treffer und den dritten machte er wieder selbst. Gutsche: „Wir haben das dritte Spiel in Folge zu null gespielt, das freut mich am meisten.“

WSV Wendschott – FC Brome 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Werner (7.), 0:2 Keller (10.), 1:2 La Pietra (55.), 2:2 Krassow (88./FE).

„Wir sind zweimal unachtsam gewesen, standen zweimal zu hoch und zweimal ist Brome nach einem Pass in die Schnittstelle alleine auf den Keeper zugelaufen und eiskalt geblieben“, fasste Wendschotts Coach Mohammed Rezzoug zusammen. Der WSV habe sich aber von den Rückschlägen nicht beirren lassen. „Wir haben Moral und Charakter gezeigt“, meinte Rezzoug, der sich in der 94. Minute fast noch über das 3:2 hätte freuen dürfen, doch der Ball ging nicht über die Linie.

SV Calberlah – TSG Mörse 6:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Wagner-Reyes (5., 27.), 3:0 Busboom (45., Eigentor), 4:0, 5:0 J. Plagge (49., 54.), 6:0 Alkhalaf (89.).

Wieder war die TSG nur mit einem Rumpfkader angereist und der Landesliga-Absteiger entpuppte sich als mindestens eine Nummer zu groß für die verbliebenen Mörser. Es sieht nicht gut aus für das Team vom Trainerteam Marco Ament und Thomas Orth. Das wird eine ganz, ganz schwierige Spielzeit.

TSV Hillerse – TSV Hehlingen 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Kemmer (15., 26.), 3:0 Maire (56.), 4:0 Ehresmann (77.).

Im Topspiel des Wochenendes hat der TSV Hillerse seine Ausnahmestellung in der Liga untermauert. Für die Hehlinger gab es nicht viel zu holen beim ehemaligen Landesligisten.

