MTV II rennt an, doch Roklum hat „eine Stange Glück“

Das war nichts! Der MTV Wolfenbüttel II wurde – einmal mehr – seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Erneut patzte das ambitionierte Team von Trainer Anthony Pfitzner gegen einen in der unteren Hälfte der Fußball-Bezirksliga 3 platzierten Gegner. Dieses Mal reichte es nur zu einem 1:1 (1:1) auf eigenem Platz gegen die SG Roklum-Winnigstedt.

Hinterher waren sich die Wolfenbütteler – einmal mehr – selbst ein Rätsel. „Mir fehlen die Worte“, sagte MTV-Coach Pfitzner in einer ersten Reaktion . „Ich habe keine Ahnung, warum wir uns gegen schwächere Gegner immer so schwer tun.“ Beispiele, so Pfitzner, gab es in dieser Saison bereits zu Genüge. „Wir verlieren 1:2 in Rammelberg oder spielen nur 1:1 in Salder, die derzeit jeder Gegner regelrecht abschießt.“

MTV Wolfenbüttel II kann die Patzer der Konkurrenz im oberen Drittel nicht nutzen

Ebenfalls ärgerlich für die MTV-Reserve. Auch andere Konkurrenten im oberen Tabellendrittel patzten an diesem Spieltag: Vahdet Salzgitter kam gegen Lochtum nicht über ein 2:2 hinaus, der VfL Oker unterlag Üfingen mit 1:2. Pfitzner: „Wir wären bei einem Sieg gegen Roklum nun Vierter.“

Sind die Wolfenbütteler aber nicht, denn sie taten sich schwer mit dem Toreschießen. „Geht das Spiel 8:1 oder 9:1 aus, hätte sich Roklum nicht beschweren dürfen.“ Unter dem Strich dürfen sich aber auch die Platzherren nicht über das magere 1:1 beschweren. Sie brachten es – mit einer Ausnahme – einfach nicht fertig, den Ball hinter die Roklumer Torlinie zu drücken. „Entweder hatten wir Alu-Pech oder ein Abwehrbein schlug den Ball noch vor der Torlinie weg“, berichtete Pfitzner.

Roklum nimmt den Punkt „zufrieden und glücklich“ mit

Die Roklumer dagegen seien laut Pfitzner nur zweimal ernsthaft vor dem MTV-Gehäuse aufgetaucht. Im ersten Fall profitierte Aguero Joe von einer zu kurzen Kopfball-Rückgabe sorgte für die 1:0-Gästeführung. Der zweite Vorstoß der Roklumer passierte laut Pfitzner in Minute 90, „als wir alles nach vorne geworfen hatten, um noch das zweite Tor zu machen“. Es blieb indes bei einem MTV-Tor, erzielt durch Philipp Grötschel (32.).

SG-Spielertrainer Pascal Krafft bescheinigte seiner Elf „eine Stange Glück. Wir nehmen den Punkt mit, sind zufrieden und glücklich mit dem 1:1.“

MTV II: S. Reihers – Knobloch, Schlüschen, B. Straube (M. Reihers), T. Reihers, Stojahn, Grötschel, J. Schöngart (81. Kaselwosky), Jovanovic (74. Bötel), Saritzki, Thiele.

Roklum: Stahlmann – Hintz (61. T. Grund), Krafft, Schmidt, Denj, D. Grund, Schulze, Germer, Joe, Grabowski (16. Watdius), Eggers (61. Lienhard).

Tore: 0:1 Joe (28.), 1:1 Grötschel (32.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de