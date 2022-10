Salzdahlum krönt sich im König-Sportpark zum Derby-Sieger

Klare Sache im Duell der Ortsnachbarn in der Fußball-Bezirksliga 2: Der MTV Salzdahlum setzte sich am Samstag im heimischen König-Sportpark gegen den TSV Sickte durch. Nur 48 Stunden später mussten zumindest die Salzdahlumer gestern schon wieder ran. Und das Team von Trainer Jens Hueske siegte erneut.

MTV Salzdahlum – TSV Sickte 4:1 (4:0). Tore: 1:0 Syfus (2.), 2:0, 3:0 Prill (29., 36.), 4:0 Struck (45., Foulelfmeter), 4:1 Hans (68.).

Bei den Sicktern ließ die Pleite das Schlechte-Laune-Barometer wieder ansteigen. Eine Woche nach dem 5:2 gegen Kralenriede – der erste Sieg des TSV nach zuvor sechs Niederlagen in Serie – waren die Spieler von Trainer Patrik Ahlborn in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. „So kann es nicht weitergehen“, sagte Ahlborn. Er habe zwar elf eigene Spieler auf dem Platz erkannt, doch die hätten keine für ein Derby angemessene Körperlichkeit gezeigt. „Ich verlange nicht, dass wir unfair auftreten, aber wenn man erst in der 70. Minute die erste gelbe Karte kassiert, dann ist das kein Derby-würdiges Auftreten.“

Trainer Hueske verteilt in der ersten Halbzeit die „Schulnote 1“ für seine Salzdahlumer

Vier blitzsaubere Tore gelangen den Gastgebern bis zum Pausenpfiff – „und dabei haben wir nur die halbe Ernte eingefahren“, sagte MTV-Trainer Jens Hueske. „Es hätte auch 6:0 oder 7:0 stehen können. Unsere Leistung in der ersten Halbzeit hatte die Schulnote 1 verdient.“

Nach dem Seitenwechsel gaben die Salzdahlumer die Kontrolle aus den Händen. Ihren Aktionen fehlte die Klarheit – auch, weil sich die Sickter engagierter präsentierten. Mehr als der Anschlusstreffer gelang dem TSV aber nicht mehr. Ahlborn war nicht versöhnt. „Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war das Mindeste, was ich erwarten durfte. Aber eine Reaktion allein reicht nicht, davon bekommen wir keine Punkte“, sagte der Sickter Coach.

SV Lauingen Bornum – MTV Salzdahlum 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Struck (4.), 0:2 Syfus (10.), 1:2 Jaworski (29.).

„Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war es eine klasse Energieleistung meiner Jungs“, sagte MTV-Trainer Jens Hueske. Die Sechs-Punkte-Ausbeute am langen Wochenende mache ihn „total glücklich“, so Hueske. Fast wäre gar ein 3:1-Sieg herausgesprungen, doch Phil Syfus traf in Halbzeit 2 nur den Pfosten.

TSV Wendezelle – TSV Sickte (abgesagt). Der Platz in Wendezelle war unbespielbar. Ein Heimrechttausch klappte ebenfalls nicht. „Auch bei uns hätten wir nicht spielen können“, sagte TSV-Trainer Patrik Ahlborn.

