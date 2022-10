MTV Wolfenbüttel gewinnt Geduldspiel mit 5:1

Wolfenbüttel. Landolfshausens „Bus vor dem Tor“ hindert die Dogan-Elf nicht am Toreschießen. Die Meesche-Kicker bleiben in der Erfolgsspur.

Der MTV Wolfenbüttel bleibt in der Fußball-Landesliga in der Erfolgsspur. Und das tat er gegen den TSV Landolfshausen-Seulingen in souveräner Manier. Der 5:1 (2:0)-Sieg gegen die biederen Fußball-Handwerker aus Südniedersachsen wird nicht lange in Erinnerung haften bleiben, er zeigte aber einen Reifeprozess des Teams um Trainer Deniz Dogan.

Der MTV Wolfenbüttel ist über 90 Minuten dominant

Gegen die Verteidigungskünstler aus Landolfshausen haben sich in dieser Saison ganz andere Mannschaften schwergetan, Tore zu erzielen. Klar, der MTV besaß ein halbes Dutzend weiterer Torchancen, er hätte das Ergebnis deutlich in die Höhe schrauben können. Doch auch so war Dogan mit der Performance seiner Elf einverstanden. „Man muss gegen einen Gegner, der den Bus vor dem eigenen Tor parkt, erst mal fünf Tore erzielen“, sagte der 42-Jährige. „Aber wir waren 90 Minuten lang dominant. Ich werde nicht nach dem Haar in der Suppe suchen“, betonte der MTV-Trainer.

Abou-Raya und Suckel jeweils mit einem Doppelpack

In dem Geduldspiel gegen die tiefstehenden Gäste dauerte es bis zur 32. Minute, ehe der Abwehrriegel geknackt war: Jonas Klöppelt steckte durch auf Carlos Christel – schon stand es 1:0. Hadi Abou-Rayas Doppelschlag, jeweils eine Minute vor und eine nach der Pause, zum 2:0 und 3:0 ließ Landolfshausen einknicken. Steffen Suckel legte ebenfalls einen Doppelpack nach, das Gäste-Gegentor zum 1:4 erhielt das Prädikat Schönheitsfehler.

MTV: Güven – L. Vollbrecht, Diana, Halimi (67. Plaßmann), Stöver (46. Patz)) – Linek, Suckel – Klöppelt (87. Grosonja) – Christel, Queißer (58. Krömer), Abou-Raya (67. Bauer).

Tore: 1:0 Christel (32.), 2:0, 3:0 Abou-Raya (44., 46.), 4:0, 5:1 Suckel (49., 86.), 4:1 (68.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de