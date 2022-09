Oliver Mundry schießt den VfB zum Sieg im Spitzenspiel

Vier Minuten vor dem Ende stand es im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga zwischen dem VfB Fallersleben und dem SV Barnstorf 1:1, dann ließ Oliver Mundry die Hoffmannstädter mit seinem Treffer zum 2:1 (0:1) jubeln. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel und haben uns den Sieg damit auch verdient“, sagte VfB-Trainer Lars Ebeling.

Den besseren Start in die Partie hatten indes die Gäste erwischt. Sie wirkten wacher, spritziger und wurden früh das erste Mal gefährlich. Miguel Schade visierte aus 14 Metern das rechte Toreck an, VfB-Keeper Niklas Kloth tauchte jedoch ab und war zur Stelle (5. Minute). In der Folge spielte sich das Geschehen gänzlich außerhalb beider Strafräume ab. Oder anders gesagt: Beide Teams ließen in der Arbeit gegen den Ball keine Fragen offen.

Erst kurz vor der Pause sollte sich das ändern: Zunächst kam Fallerslebens Andrea Russo aus 17 Metern zum Abschluss, setzte die Kugel aber über den Fangzaun (35.). Auf der Gegenseite tauchte Ibrahim Abdelkarim frei vorm VfB-Tor auf, er scheiterte im ersten Versuch an Keeper Kloth, setzte den Nachschuss allerdings in den Winkel – die Führung für den SVB (43.). VfB-Coach Ebeling setzte in der Pause ein Zeichen. Er wechselte gleich viermal. „Wir hatten in der ersten Halbzeit fußballerisch und mental nicht stattgefunden“, begründete er im Hinblick auf die zahlreichen Fehlpässe seiner Elf.

Und seine Maßnahmen fruchteten: Nach zuvor schon zwei durchaus gefährlichen Abschlüssen brachte Arben Mustafa, einer der vier Neuen, eine Ecke vor das Tor, wo Fabian Bauer einköpfte (50.). Die Hausherren waren nun spürbar besser in der Partie, hatten spätestens nach dem Platzverweis gegen Barnstorfs Marvin Kawurek (64.) mehr Spielanteile.

Viele Großchancen ließen die Gäste jedoch nicht zu. Nur Bauer (69.) und Mundry (83.) kamen zu nennenswerten Abschlüssen, fanden ihren Meister allerdings jeweils in SVB-Schlussmann Rafael Jendroßek. Kurz vor dem Ende war aber eben auch er machtlos. Nach einem weiten Einwurf bekam Barnstorf den Ball nicht weg, stattdessen landete das Spielgerät vor den Füßen Mundrys, der per trockenem Flachschuss einnetzte (87.).

„Ich bin traurig“, gab Barnstorfs Trainer Vincenzo Gaetani zu. „Wir sind in der ersten Halbzeit verdient in Führung gegangen, haben nach der Pause aber ein bisschen die Griffigkeit verloren.“

Tore: 0:1 Abdelkarim (43.), 1:1 Bauer (50.), 2:1 O. Mundry (87.).

