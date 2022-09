Queißer schießt den MTV Wolfenbüttel im Regen zum Sieg

Carlos Christel (in Blau) gehörte zu den auffälligsten Offensivakteuren des MTV gegen die Eintracht-Reserve, vergab eine Großchance in der zweiten Halbzeit.

Dunkle Wolken, aus denen Dauerregen peitschte, ein strammer Seitenwind und ein zunehmend tiefes und seifiges Geläuf im Meesche-Sportpark. Weder für die 220 zahlenden Zuschauer noch für die Akteure auf dem Platz war die Landesliga-Partie des MTV Wolfenbüttel gegen Eintracht Braunschweig II eine Spaß-Veranstaltung.

Hadi Abou-Raya und Linus Queißer zeigen ihre Klasse

Dass der MTV den Platz als 2:1 (1:1)-Sieger verließ, war in einer Mischung aus Klasse, Moral und Glück begründet. Klasse deshalb, weil der bestens temperierte Steckpass von Hadi Abou-Raya den durchstartenden Linus Queißer erreichte, der in höchstem Tempo mit links satt ins rechte Eck abschloss – das 2:1 (60.). Zu diesem Zeitpunkt ein Tor aus dem Nichts, denn Eintracht agierte, der MTV reagierte nur.

Moral deshalb, weil die Wolfenbütteler gegen körperlich robuste Braunschweiger weder Zweikämpfe am Boden noch in der Luft scheuten. Dass nicht jeder Ballgewinn gelang, nicht jeder Folgepass beim Nebenmann ankam – sei’s drum. Es war den schwierigen Platzverhältnissen geschuldet. Glück für den MTV, dass Braunschweigs Feinjustierung im Abschluss nicht passte. In zwei Fällen klatschten Kopfbälle gegen den Querbalken, in beiden Fällen war Eintrachts Christian Ebeling der Absender (65., 90.).

MTV Wolfenbüttel lässt zahlreiche Chancen aus

Dass die Platzherren indes bis in die Nachspielzeit hinein um ihren Sieg bangen mussten, hatten sie sich ein Stück weit selbst zuzuschreiben. Schwierige Platzverhältnisse hin, schwierige Platzverhältnisse her – Queißers „Tausendprozentige“, so MTV-Teammanager Lars Pape in einem emotionalen Ausbruch am Spielfeldrand, nach Querpass von Carlos Christel – der 18-Jährige schoss Eintracht-Keeper Justin Duda den Ball aus drei Metern an den Oberkörper (62.) – musste ebenso sitzen wie der Hochkaräter, den Christel in der 68. Minute ausließ. Nach Queißers Zuspiel umkurvte Christel Duda, doch ein Braunschweiger Abwehrbein stoppte den Ball vor der Torlinie (68.).

„Unter dem Strich steht aber ein verdienter Sieg in einem schweren Spiel“, befand MTV-Trainer Deniz Dogan, dessen Team durch Johannes Patz früh in Führung ging und kurz vor der Pause das 1:1 durch Lukas Hungier kassiert hatte. Der 42-Jährige mit Eintracht-Vergangenheit sparte nicht mit Kritik. „Wir haben nicht mutig genug gegen den Ball gearbeitet, dadurch haben wir Eintracht zu viele Räume gelassen.“

MTV: Güven – Heidebroek (89. L. Vollbrecht), Diana, Halimi, Patz – Linek, Suckel – Bauer (54. Plünnecke), Klöppelt (54. Abou-Raya), Christel (90.+2 Krömer) – Queißer.

Tore: 1:0 Patz (5.), 1:1 Hungier (38.), 2:1 Queißer (60.).

