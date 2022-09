Paukenschlag vorm Derby: SVR-Coach Nicastro hört auf

Für die Wolfsburger Fußball-Bezirksligisten wird es am Sonntag wieder ernst. In Reislingen kam es gestern derweil zum Paukenschlag vor dem Derby gegen den SSV Vorsfelde II.

SV Reislingen/Neuhaus – SSV Vorsfelde II (So., 15 Uhr). Agostino Nicastro teilte am Donnerstag mit, dass er sein Amt als Trainer des SVR aus beruflichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegen wird. Die Entscheidung sei ihm schwer gefallen, aber Job und Fußball lassen sich nicht mehr unter einen Hut bringen. Ab sofort wird Giuseppe Marchese die Bötzelkicker trainieren. Er wechselte im Winter von Vatan Spor Königslutter, das er jahrelang als Spielertrainer betreute, zum SVR.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

SV Barnstorf – FC Brome (So., 15 Uhr). Es ist das Duell des Vorjahreszweiten mit dem -dritten. Während die Gäste die vergangenen drei Spiele verloren, gehen die Hausherren mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in die Partie. „Wir haben den nächsten Schritt gemacht“, unterstreicht SV-Trainer Vincenzo Gaetani. „Wir müssen einen guten Tag erwischen und so weitermachen, aber unsere Chancen besser nutzen“, betont Gaetani.

WSV Wendschott – SV GW Calberlah (So., 15 Uhr). Am Mittwochabend verlor der WSV etwas unglücklich in der Nachspielzeit gegen den SV Barnstorf. Jetzt kommt der strauchelnde Landesliga-Absteiger Calberlah zum Team von WSV-Trainer Mohammed Rezzoug. Vor heimischen Publikum sollen wieder drei Punkte eingefahren werden.

TSV Hehlingen – VfR Wilsche-Neubokel (So., 15 Uhr). Es ist ein Top-Spiel, das vor der Saison niemand so auf der Rechnung hatte. Der Tabellenvierte Hehlingen empfängt den Tabellenzweiten. Der TSV zeigte sich zuletzt sehr torfreudig und erzielte in den vergangenen drei Partien jeweils vier Tore.

SV Groß Oesingen – TSG Mörse (So., 15 Uhr). Die beiden Teams trafen schon in der ersten Runde des Bezirkspokals aufeinander. Da setzte sich der Aufsteiger aus dem Gifhorner Nordkreis mit 3:1 durch. Das Blatt muss sich in der Liga nun wenden, denn nach vier absolvierten Spielen steht Mörse mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Wenn man nicht frühzeitig der Konkurrenz im Abstiegskampf hinterherlaufen möchte, muss dringend gepunktet werden.

mth/tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de