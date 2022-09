Herzöge zeigen bei Testspielsieg starke Defense und Athletik

Die Basketballer der MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel haben ihren ersten Testspielsieg in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Regionalliga eingefahren. Gegen den Aufsteiger in die 1. Regionalliga, Oldenburger TB, setzten sich die Wolfenbütteler im Heimspiel mit 96:76 (25:21, 30:23, 22:20, 19:12) klar durch.

Der Herzöge-Coach Maxim Hoffmann habe eine klare Steigerung bei seinem Team im Vergleich zur Testspielniederlage vor einer Woche gegen den TSV Neustadt gesehen. „Vor allem in der Defense haben wir kaum Fastbreaks zugelassen und im Halbfeldspiel den Weg zum Korb zugemacht“, freute sich Hoffmann.

Kraftreserven zahlen sich für die Herzöge aus

Auch im gesamten Spiel greife immer mehr ineinander. „Wir haben jetzt auch die körperlichen Voraussetzungen, um unser aufwendiges Spiel umzusetzen“, sagte der MTV/BG-Coach. Alle seien fit und selbst im vierten Viertel noch frisch gewesen. „Da hatten wir einfach mehr Kraft. Es zahlt sich aus, dass wir auch über den Sommer hinweg weiterhin gut gearbeitet haben“, erklärte Hoffmann.

Mit nur acht Spielern im Aufgebot habe MTV/BG von vornherein die Spielkontrolle gehabt. Die Wolfenbütteler hatten mit Kai Globig, David Röll und Jannis Nielandt drei Guards in der Startfünf. Dazu kam Elias Güldenhaupt auf dem Flügel, „der ja auch Guard-Fähigkeiten mitbringt“, betont Hoffmann. Leif Jacobsen als Center habe ebenfalls seinen positiven Trend fortgesetzt und steuerte 13 Punkte bei.

Wolfenbüttels Till Jeske steht wieder auf dem Parkett

Und dann war da noch das Comeback von Till Jeske, der sich im Dezember vergangenen Jahres schwer verletzt hatte und fortan ausfiel. „Er kann wieder spielen und hat der Mannschaft sofort Stabilität gegeben. Mit seiner klugen Antizipation hat er zahlreiche Ballverluste des Gegners forciert“, freute sich Hoffmann über die Rückkehr des Wolfenbütteler Routiniers.

Grund zur Freude hatte der Coach, der jahrelang im Oldenburger Basketball tätig war, auch wegen des Wiedersehens mit alten Bekannten. „Da sind inzwischen Spieler in der Herrenmannschaft, die kenne ich noch aus der U10“, sagt Hoffmann.

MTV/BG-Reserve verliert knapp gegen Oldenburgs Zweite

Auch die Oberliga-Mannschaft der Wolfenbütteler testete gegen den OTB, verlor gegen deren Reserve allerdings mit 75:82. „Für viele U18-Spieler war es das erste Spiel im Herrenbereich. Aber auch da haben wir gesehen, dass unser Spielstil anstrengend ist – für den Gegner und für uns“, sagte Hoffmann. Das letzte Viertel hat MTV/BG II noch deutlich gewonnen.

