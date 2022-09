Aufstieg – für Bilal Kötüz ist das kein Tabu-Thema

Wolfenbüttel. In der Nordharzliga ist ein altbekanntes Gesicht auf die Fußball-Bühne zurückgekehrt. Bilal Kötüz hat die Verantwortung als Trainer bei der SG Achim/Börßum/Hornburg übernommen.

„Nach zweieinhalb Jahren Pause hat es wieder gekribbelt. Deshalb musste ich nicht lange überlegen – natürlich nach Rücksprache mit der Familie –, die Anfrage der SG positiv zu beantworten“, sagt der 41-Jährige, der mit seiner Mannschaft mit vier Siegen aus vier Spielen stark in die Saison gestartet ist.

Zuletzt war Kötüz beim BV Germania Wolfenbüttel angestellt, wo er in der Saison 2017/2018 sechs Spieltage vor dem Saisonende die Mission Klassenerhalt anging, die er mit dem Team am letzten Spieltag auch erfüllte. Kötüz erinnert sich: „Am letzten Spieltag musste gegen den BSC Acosta II ein Sieg her, der uns dank eines Treffers in der letzten Minute auch gelang.“

Es folgte eine weitere Saison, in der die junge Germania-Mannschaft erneut gegen den Abstieg spielte. Danach war für Kötüz erst einmal Schluss. „Ich wollte mehr Zeit mit der Familie verbringen. Im Nachhinein betrachtet habe ich die Pause zur rechten Zeit eingelegt, es kam ja die Corona-Pause.“

Sein neuer Verein ist ihm nicht unbekannt. „Bei der damaligen SG Achim/Börßum habe ich viele Jahre gespielt, daher kenne ich das Umfeld gut“, erzählt der Trainer. „Und auch jetzt war alles top. Es war alles vorhanden, zum Beispiel ein Torwarttrainer. Ich musste quasi nur als Cheftrainer einsteigen“, berichtet Kötüz. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit, die von beiden Seiten auf Langfristigkeit ausgelegt ist, sei die „Weiterentwicklung der guten Mannschaft“, betont Kötüz.

Die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern stimme, fußballerisch habe es seine Mannschaft auch drauf, betont Kötüz, der als Vorgabe für die kommenden drei Partien drei Siege ausgegeben hat. „Danach kommen zwei Spitzenspiele. Dann sehen wir weiter“, sagt der SG-Coach, für den auch der Aufstieg kein Tabu-Thema ist. „Alles ist möglich.“

küp

