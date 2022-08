WSV 21 zeigt bei 8:15-Niederlage gute Ansätze

Nach fast zweimonatiger Sommerpause sind die Wasserballer des Wolfenbütteler Schwimmvereins von 1921 jetzt wieder in den Oberliga-Spielbetrieb eingestiegen. Zwar kassierte das junge Team beim RSV Hannover eine 8:15 (3:6, 2:3, 1:3, 2:3)-Niederlage und bleibt in dieser Saison weiter sieglos, doch Coach Peter Waldmann zeigte sich zufrieden: „Die Ergebnisse werden immer enger.“

In Hannover habe sein Team nur im ersten Viertel noch nicht richtig in die Partie gefunden. Im weiteren Verlauf hielten die Wolfenbütteler stets ordentlich mit. Einige junge Spieler hätten in Eins-gegen-Eins-Situationen vor dem gegnerischen Torwart allerdings nicht die entscheidende Durchschlagskraft gezeigt. „Aber wir sind eben in einer Lernphase. Das soll so sein“, betonte Waldmann.

Die ersten Erfolge des Jugendkonzeptes seien immer wieder sichtbar. So hat der 18-jährige Centerspieler Jan Wessel drei Tore erzielt. Mit Jonathan Ben-Tov hat ein weiterer Jungspund getroffen. Die Routiniers Kristopher Wilkens (3) und Marco Praet steuerten die weiteren Tore für Wolfenbüttel bei. Ein Lob vom Trainer erhielt auch Torwart Lars Graupner für seine „hervorragende Leistung“. Zum Ende der Partie habe sein Team zwar die letzte Konsequenz vermissen lassen, aber auch das sei verständlich, zumal einige Spieler teilweise kurzfristig ausgefallen waren.

Bisher gab es zwar nur Niederlagen, da es aber in dieser Oberliga-Saison keine Absteiger geben wird, können die vielen jungen Wolfenbütteler Talente so eifrig Erfahrungen sammeln.

WSV meldet zwei U14-Teams und erstmals eine Frauenmannschaft

Zudem konnte Waldmann weitere positive Neuigkeiten aus der Wasserball-Abteilung vermelden: „Wir werden in der kommenden Wintersaison sieben Mannschaften melden.“ Zusätzlich zu den zwei Herren-Teams (Ober- und Landesliga) meldet der WSV 21 erstmals eine reine Frauenmannschaft im Bezirk Hannover. „Viele Spielerinnen haben bei uns im Jugendbereich angefangen und sind dafür jetzt zu alt“, berichtete Waldmann. Die bisherigen Frauen sind zuletzt in einer Spielgemeinschaft mit Hannover angetreten. Jetzt starten diese Spielerinnen gemeinsam für Wolfenbüttel.

Außerdem meldet der Verein eine U16- und eine U12-Mannschaft sowie zwei U14-Teams. „Wir haben so viele Junioren und wollen sicherstellen, dass jeder spielen kann“, begründete Waldmann.

