Nach Weckruf setzt sich der MTV mit 4:1 in Kästorf durch

Der Fußball-LandesligistMTV Wolfenbüttel brauchte eine Weile, um beim SSV Kästorf in die Partie zu finden. Nach einem kurzzeitigen Rückstand setzten sich die Meesche-Kicker aber verdient mit 4:1 (2:1) durch.

In den ersten 25 Minuten waren die Lessingstädter zwar optisch die bessere Mannschaft, hatten aber keinen nennenswerten Abschluss. Stattdessen kamen dann die Kästorfer zum Zug. So war plötzlich Noah Mamalitsidis nach Steckpass von Kuersat Demirci frei vor dem Tor der Wolfenbütteler, schoss aber rechts vorbei (27. Minute).

SSV Kästorf trifft vom Elfmeterpunkt

In der 38. Minute wurde der MTV-Stürmer Linus Queißer überragend im Strafraum von Jonas Klöppelt bedient, schlug aber einen Haken zu viel. Direkt im Gegenzug wurde der Kästorfer Nico Gehrke im Wolfenbütteler Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte SSV-Innenverteidiger Manuel Gerlof souverän.

Der Rückstand schien die Gäste aber wachgerüttelt zu haben. In der 41. Minute traf Klöppelt nach einer Flanke von Richard Vollbrecht mit einem sehenswerten Kopfball in den Winkel. Drei Minuten später bekam Queißer den Ball in abseitsverdächtiger Position in den Lauf gespielt und traf frei vor Kästorfs Keeper Tobias Bremer zur Wolfenbütteler Führung.

Nach der Pause verbuchten die Gastgeber die erste Gelegenheit: Gehrke Schoss aus halblinker Position mit dem Vollspann am kurzen Eck vorbei. Im Gegenzug scheiterte der MTV: Der eingewechselte Carlos Christel setzte seinen Lupfer zu flach an. Eine Viertelstunde später nutzte Christel eine weitere Chance alleine vor dem Keeper nicht. Auch Hadi Abou-Raya und Klöppelt verpassten die Entscheidung.

MTV Wolfenbüttel legt nach

Seine insgesamt dritte gute Möglichkeit nutzte Christel dann aber. Er vollendete einen Konter zum 3:1 für die Lessingstädter. Damit war die Entscheidung gefallen. Ludwig Vollbrecht stellte kurz vor dem Abpfiff noch den 4:1-Endstand her.

„Wir wussten, dass wir gegen eine erfahrene Mannschaft ein Geduldsspiel vor uns haben“, betonte MTV-Trainer Deniz Dogan. „Wir mussten hinter die Kästorfer Kette kommen, damit es ihnen wehtut. Am Ende haben wir es souverän runtergespielt.“

MTV: Güven – R. Vollbrecht (58. Jovanovic), Linek, Halimi, Stöver - Suckel - Klöppelt (85. L. Vollbrecht), Göwecke – Bauer, Queißer (58. Christel), Kühle (70. Abou-Raya).

Tore: 1:0 Gerlof (39./FE), 1:1 Klöppelt (41.), 1:2 Queißer (44.), 1:3 Christel (86.), 1:4 L. Vollbrecht (90.).

