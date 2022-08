7:2 – Adersheim holt erste Punkte der Saison

Wolfenbüttel. Die Arminia lässt Lichtenberg in Durchgang 2 keine Chance. Wolfenbüttel II schlägt Üfingen klar, Roklum unterliegt erstmals.

Stefan Heidebroek (Mitte, blau-rotes Trikot) und die MTV-Reserve setzten sich deutlich gegen den TSV Üfingen (in Grün) durch.

Jubel bei den Adersheimer Bezirksliga-Fußballern: Mit dem 7:2-Sieg in Lichtenberg haben die Arminen die ersten Punkte in der Staffel 3 der Fußball-Bezirksliga eingesammelt. Auch der MTV Wolfenbüttel II siegte deutlich. Roklum kassierte dagegen die erste Niederlage, während der SV Fümmelse auch sein drittes Spiel in dieser Saison verlor.

SG Roklum-Winnigstedt – SV Union Salzgitter 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Matolcsi (57.).

Ein Spiel auf Augenhöhe, „ein typisches Unentschieden-Spiel“, sei die Partie laut Roklums Spielertrainer Pascal Krafft gewesen. „Wir hatten Probleme im letzten Drittel in der Vorwärtsbewegung. Da hatten wir zu viele Ballverluste“, sagte der Coach. Insgesamt gab es nur wenige Chancen auf beiden Seiten – wobei die Gäste eine nutzten. „Wir hätten in der 94. Minute einen Elfmeter bekommen müssen, aber das hat der Schiedsrichter anders gesehen“, sagte Krafft, betonte aber: „Daran hat es nicht gelegen. Wir waren einfach nicht gut genug.“

MTV Wolfenbüttel II – TSV Üfingen 6:1 (1:0). Tore: 1:0 Grötschel (8.), 1:1 Lüer (56.), 2:1 Schöngart (60.) 3:1 Thiele (67.), 4:1 Eigentor Molau (73.), 5:1 M. Reihers (77./FE), 6:1 Heidebroek (90+3).

Vor der Partie hatte MTV-Coach Anthony Pfitzner die Hoffnung geäußert, dass in den Offensivbemühungen seines Teams „endlich mal der Knoten platzt.“ Nun hat seine Elf das halbe Dutzend vollgemacht. Fünf Tore fielen dabei in Hälfte 2 – insgesamt vier nach Standardsituationen. „Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war ausbaufähig. Die zweite Halbzeit war dann für Üfingen zu viel. Da hatten wir unsere Räume und Freiheiten“, berichtete Pfitzner, der ein Sonderlob für den jungen Magnus Bötel aussprach. „Der hatte im Zentrum eine hundertprozentige Zweikampfquote und jeder seiner Pässe kam an.“

MTV Lichtenberg – FC Arminia Adersheim 2:7 (2:2). Tore: 0:1 Barbier (32.), 1:1 Spintzyk (33.), 1:2 Lüttichau (43.), 2:2 Hockmann (44.), 2:3 Kaptantogrul (60.), 2:4 Golombek (64.), 2:5 Marktl (67.), 2:6 Degering (82.), 2:7 Krüger (90.).

Auch bei Arminia ist der Knoten geplatzt. „Ganz besonders freue ich mich, dass sich die sieben Treffer auf sieben unterschiedliche Torschützen verteilen. Das ist die Teamleistung, mit der wir zum Erfolg kommen wollen“, sagte Arminias Spielertrainer Garrit Golombek, der ebenfalls einen Treffer beisteuerte.

Zur Pause hatte es nicht nach einem solch deutlichen Ergebnis ausgesehen. Den Führungstreffern von Holger Barbier und Joel-Luke Lüttichau folgte jeweils nur eine Minute später der Ausgleich. „Da haben wir zweimal gepennt. Beide Tore sind durch individuelle Fehler entstanden“, bemängelte der Coach. In der zweiten Hälfte hätten die Gäste ein souveränes Spiel abgeliefert. „Das war guter Fußball. Alle waren gallig und wollten gewinnen. Da sind die wenigen Prozentpunkte dazugekommen, die uns bisher gefehlt hatten“, so Golombek.

SV Fümmelse – VfL Oker 2:5 (0:3). Tore: 0:1 Zellmer (10.), 0:2 Kassebaum (42.), 0:3 Celik (45.), 0:4 Kassebaum (55.), 1:4, 2:4 Tetzel (59., 77.), 2:5 Altekin (88.).

Nach dem 2:8 gegen den VfL Salder vor einer Woche folgte die nächste klare Niederlage für Fümmelse. Schon zur Pause lagen die Gastgeber 0:3 zurück. SVF-Kapitän Marvin Tetzel ließ sein Team zwischenzeitlich mit seinem Doppelpack noch einmal auf 2:4 herankommen.

