Das 4:0-Ausrufezeichen! MTV kanzelt Lengede ab

Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im Fußball-Bezirkspokal beim VfB Rot-Weiß Braunschweig hat Landesligist MTV Wolfenbüttel im Rahmen der Sportwoche des FC Othfresen ein Achtungszeichen gesendet. Auf der Bärenkopf-Anlage in Othfresen gelang dem Team von Trainer Deniz Dogan ein 4:0-Erfolg gegen den künftigen Staffelkontrahenten SV Lengede. Stadt- und Staffelrivale BV Germania überprüfte seine Frühform während der Sportwoche in Groß Biewende gegen den Bezirksligisten BSC Acosta II und siegte mit 3:2. Bereits am Freitagabend gab’s ein 2:1 in Westerhausen.

MTV Wolfenbüttel – SV Lengede 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Göwecke (18.), 2:0 Christel (27.), 3:0 Göwecke (42.), 4:0 Selter (79.).

Trainer Deniz Dogan zeigte sich einverstanden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben sehr diszipliniert und konzentriert gegen den Ball gearbeitet“, sagte der MTV-Coach. Die unter Druck gesetzten Lengeder fanden kaum Raum und Zeit, um eigene Offensivaktionen zu starten. Nach Ballgewinn schalteten die Wolfenbütteler im Eiltempo um und kreierten viele gefährliche Aktionen im und um den Lengeder Strafraum. Zweimal Kapitän Nils Göwecke sowie Neuzugang Carlos Christel münzten die Überlegenheit des MTV noch vor der Pause in eine 3:0-Führung um.

Nach dem Seitentausch ließ es die Dogan-Elf etwas ruhiger angehen. Der Ex-Lengeder Noah Selter traf zum Endstand. Den Erfolg überbewerten wollte Dogan indes nicht: „Aussagekräftig werden die Ergebnisse erst Anfang September, wenn alle Spieler nach der Urlaubszeit durchgehend trainiert haben.“

SV 1890 Westerhausen – BV Germania Wolfenbüttel 1:2 (0:0). Tore: 1:0 (47.), 1:1 Fongang (65.), 1:2 Eigentor (87.).

„Wir wurden richtig gefordert, mussten in der ersten Halbzeit in der Abwehr viel arbeiten, um das 0:0 zur Pause zu halten“, sagte BVG-Trainer Habil Turhan. „Westerhausen hatte unter anderem drei Brasilianer dabei. Da steckte eine Menge Qualität in der Mannschaft.“

BV Germania Wolfenbüttel – BSC Acosta II3:2 (1:0). Tore: 1:0 Fongang (20.), 1:1, 1:2 (47., 49.), 2:2 Goune (70.), 3:2 Speck (84.).

In der Partie gegen Bezirksligist Acosta II dominierte Germania laut Turhan über die gesamte Spielzeit. Zwei Nachlässigkeiten in der Defensive führten kurz nach der Pause jedoch zum zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand. „Wir sind danach angelaufen und haben uns noch mit zwei Toren zum 3:2-Sieg belohnt.“ Turhans Resümee: „Für uns war es insgesamt ein gutes Wochenende.“

