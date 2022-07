Fürs Einzel reichte die Kraft bei Dominik Bode noch nicht aus – im Doppel punktete er wie gewohnt souverän an der Seite von Timour Dick.

Tennis-Verbandsliga MTV-Herren verlieren 2:4 in Gebhardshagen

Den Tennis-Herren des MTV Wolfenbüttel ist im Abstiegskampf der Verbandsliga kein Befreiungsschlag gelungen. Mit 2:4 verloren die Lessingstädter beim TV Salzgitter-Gebhardshagen.

Mit einem 6:2, 6:0-Sieg im Top-Einzel brachte der Kapitän Timour Dick zunächst den ersten Punkt für den MTV gegen Sebastian Lange sicher und souverän ins Ziel. „Ich kenne den Gegner schon gut und wusste, dass ich ihn besiegen kann“, berichtete Dick. Der Punkt sei also schon eingeplant gewesen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dominik Bode noch nicht wieder fit genug

Doch ab dem zweiten Einzel machten sich beim MTV wie so oft in dieser Saison Personalprobleme bemerkbar. Dominik Bode verlor sein Einzel gegen John Fricke 2:6, 2:6. „Er hatte zuletzt muskuläre Probleme und war für ein solches Match physisch einfach noch nicht wieder fit genug“, sagte der Teamkapitän. Auch Tim Dettmer verlor glatt in zwei Sätzen 0:6, 2:6 gegen John Geffke. „Das ist ein sehr starker Spieler, der aggressives Tennis geboten hat. Da konnte Tim keinen Anschluss finden“, berichtete Dick.

An Position 4 fehlte Dominik Kügler, der eine Erkältung auskuriert. Hilfe kam mit Hagen Baumann aus der zweiten Mannschaft. „Er hat gut gespielt und hatte im zweiten Satz sogar drei Satzbälle. Er hat super gekämpft. Es hat nicht viel gefehlt. Leider ist ihm die Überraschung nicht geglückt“, sagt Dick über die 1:6, 6:7-Niederlage.

Ein Doppelerfolg reicht nicht zum Remis

Mit dem starken bislang unbesiegten Doppel Dick/Bode holten die Wolfenbütteler ihren zweiten Punkt (2:6, 6:1, 10:2). „Wir sind inzwischen gut aufeinander eingespielt“, berichtete der Mannschaftskapitän. Dettmer/Baumhagen gingen dagegen erwartungsgemäß leer aus (0:6, 1:6).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de