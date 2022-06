Arminia Adersheim feiert 7:0-Sieg und das „Double“

Remlingen/Dettum. Der FCA ist Staffelmeister der Fußball-Nordharzliga 3 und steigt in den Bezirk auf. Am kommenden Sonntag geht es noch um die Kreismeisterschaft.

Nach dem Kreispokalsieg vor zwei Wochen setzten sich die Fußballer von Arminia Adersheim jetzt auch die Krone in Staffel 3 der Nordharzliga auf und spielen somit am kommenden Sonntag gegen die anderen beiden Staffelsieger – TSV Lochtum und FC Othfresen – um die Kreismeisterschaft. Die SG Remlingen/Denkte war den Arminen bis zum Schluss auf den Fersen und schließt die Saison mit einem Heimsieg ab.

MTV Dettum – FC Arminia Adersheim 0:7 (0:3). „Jetzt haben wir uns das Feiern redlich verdient“, freute sich der frisch gebackene Meister-Coach Garrit Golombek. Was die Partien um die Kreismeisterschaft angeht, sagt der Spielertrainer: „Damit beschäftigen wir uns später, jetzt wird erst einmal gefeiert.“

Während Adersheim eine erfolgreiche Saison jubelnd abschloss, war bei den Gastgebern das komplette Gegenteil der Fall. Mit der Niederlage war der MTV Dettum auf den letzten Tabellenplatz gerutscht und abgestiegen. „Da war die Enttäuschung natürlich schon recht groß“, sagte Dettums Trainer Stefan Lochte, der sich als Trainer vom MTV verabschiedet, als Dettumer dem Verein aber erhalten bleiben wolle.

Seine Mannschaft habe in der ersten Halbzeit noch „gut verteidigt“. Doch als in der Halbzeitpause der Zwischenstand aus Destedt bekannt wurde, sei die Luft bei seiner Elf raus gewesen. „Wir haben es ja nur bedingt in unseren Händen gehabt und müssen das so hinnehmen“, sagte Lochte.

Tore: 0:1 Marktl (10.), 0:2 Niewiadowski (31.), 0:3 Degering (54.), 0:4 Lüttichau (58.), 0:5 Golombek (61.), 0:6 Eigentor (66.), 0:7 Sayed (87.).

SG Remlingen/Denkte – SV Wendessen 4:0 (1:0). Für den Gästetrainer Egbert Prietz war es die letzte Amtshandlung, er war nur aushilfsweise eingesprungen. Im ersten Abschnitt lief seine Mannschaft der spielbestimmenden SG fast nur hinterher, die 1:0-Führung der Gastgeber zur Pause sei logisch gewesen. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel zunächst lange ausgeglichen. „Wir sind dann erst in den letzten 15 Minuten eingebrochen“, berichtete Prietz.

Tore: 1:0 (30.), 2:0, 3:0 Hauke (71., 90.+1), 4:0 Klusmann (90.+2).

