SSV Vorsfelde lässt Punkte in Nörten-Hardenberg liegen

Dustin Reich (in Weiß) und der SSV Vorsfelde sind im Aufstiegsrennen durch das torlose Remis beim SSV Nörten-Hardenberg ins Straucheln gekommen. Die FSV Schöningen (in Rot) stehen kurz vor dem Titel und dem Sprung in die Oberliga.

„Es sollte einfach nicht sein.“ So kommentierte Trainer Willi Feer das torlose Remis seines SSV Vorsfelde beim SSV Nörten-Hardenberg. Das 0:0 ist für den SSV ein Rückschlag im Aufstiegsrennen der Fußball-Landesliga, denn nun ist Tabellenführer FSV Schöningen mit zwei Punkten vorne.

„Wir haben den Torwart warm geschossen. Er hat wirklich sensationell gehalten“, meinte Feer. Schon in der 4. Minute hatte Nörten-Hardenbergs Keeper Dennis Koch gezeigt, dass er am Pfingstmontag richtig gut aufgelegt war, als er eine gute Gelegenheit von SSV-Torjäger Dustin Reich zunichte machte. Das wiederholte sich in der 22. Minute, als Koch einen Schuss aus zehn Metern von Tom-Luca Winter entschärfte.

Dem SSV Vorsfelde fehlt die Kaltschnäuzigkeit und die Cleverness

Ansonsten aber gab es im ersten Durchgang keine weiteren nennenswerten Tormöglichkeiten für die Eberstädter. „Wir haben in der ersten Halbzeit noch nicht so druckvoll gespielt. Das wurde dann in der zweiten Hälfte deutlich besser. Wir hatten Torchancen in Masse!“ Doch Koch im Tor des SSV Nörten-Hardenberg war gnadenlos gut und ließ die Gäste reihenweise verzweifeln.

Immer wieder bewahrte der Keeper sein Team mit tollen Paraden vor dem sicheren Rückstand. Neben der überragenden Torwartleistung fand Feer aber auch eine zweite Ursache dafür, dass seine Mannschaft kein Tor erzielt hatte: „Es hat sich einfach gezeigt, dass uns dann die Kaltschnäuzigkeit und die Cleverness fehlen, um so ein Spiel mit 1:0 zu gewinnen.“

Ziel für die letzten beiden Spiele: Zwei Siege müssen her für den SSV Vorsfelde

Dem ersatzgeschwächten Gegner zollte Feer aber Respekt: „Sie haben sich dieses Unentschieden erkämpft und ergrätscht. Sie wollten diesen Punkt unbedingt behalten.“ Ein ums andere Mal warfen sich die Gastgeber in die Schüsse. Und wenn Torwart Koch dann doch geschlagen war, dann klärte einer seiner Kollegen auf der Linie. „Das Tor war wie vernagelt“, kommentierte Feer frustriert.

Eigentlich wollte Vorsfelde aus den letzten drei Saisonspielen neun Punkte holen. Daraus wurde nichts. „Für uns geht es jetzt nur noch darum, aus den letzten beiden Spielen die maximale Punktzahl zu holen“, forderte Feer. Die Chance auf den Aufstieg bliebe so gewahrt. Fakt ist aber: Spitzenreiter Schöningen müsste in seinen verbleibenden drei Partien jetzt schon mindestens zwei Mal patzen, damit Vorsfelde noch an die Spitze springen kann. Unter anderem trifft die FSV am letzten Spieltag auch auf Nörten-Hardenberg. Dann wünscht sich der SSV wohl, dass Keeper Dennis Koch wieder einen Sahnetag erwischt...

SSV: J. Kick – M. Kick, Broistedt, Reich, Bammel, Haberecht, Schmidt, Istock (46. Schulze), Winter (80. Flaschel), Dallali, Cinquino.

Tore: Fehlanzeige.

