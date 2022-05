Nur die SG Roklum/Winnigstedt gewinnt in der Meisterrunde

Philip Thiele (am Ball) schoss den MTV Wolfenbüttel II in der Meisterrunde der Fußball-Bezirksliga 3 gegen den FC Germania Bleckenstedt zunächst in Führung. Am Ende gewannen die Gäste aus Salzgitter mit 2:1.

In den Meisterrunden der Fußball-Bezirksligen 2 und 3 sind für die Wolfenbütteler Teams alle Entscheidungen gefallen. Der Landesliga-Aufstieg des BV Germania Wolfenbüttel ist seit einer Woche perfekt. In Spiel 2 seit dem feststehenden Aufstieg gab’s für den Meister der Staffel 3 nach dem 2:2 am Mittwoch in Oker das zweite Remis in Folge, dieses Mal ein 1:1 in Goslar. Der TSV Sickte schaffte in Staffel 2 erneut keinen Heimsieg, den verpasste auch der MTV Wolfenbüttel II in Staffel 3. Besser machte es die SG Roklum/Winnigstedt (Staffel 3), die Salder besiegte.

Meisterrunde, Staffel 2

TSV Sickte – SC Rot-Weiß Volkmarode 2:3 (1:2). Es bleibt dabei: Der TSV gewinnt in der Meisterrunde keine Heimspiele. Im siebten Anlauf gab’s wieder keinen „Dreier“ für das Team von Trainer Patrik Ahlborn. „Es war wie immer in dieser Meisterrunde: Wir belohnen uns nicht für unseren Aufwand“, sagte Ahlborn. Vorne verwerten die Sickter ihre „Glasklaren“ nicht, hinten verteilen sie Geschenke. Ahlborn: „Zwei Gegentore fielen nach kata-strophalen Abspielfehlern.“

TSV: Mühlenkamp – Chromik, Reininghaus (68. Rohland), Zumstrull, Beddies, Boller. L. Behre, R. Behre, Ibrahim, Schwieger, Schmidt.

Tore: 1:0 L. Behre (21.), 1:1 Gerstung (27.), 1:2 Skopljak (45.), 1:3 Reckert (59.), 2:3 Boller (76.).

Meisterrunde, Staffel 3

MTV Wolfenbüttel II – FC Germania Bleckenstedt 1:2 (1:2). Der MTV startete furios. Keine Minute war rum, da traf Philipp Thiele gegen den „Vizemeister“ zum 1:0. Die Gäste schlugen prompt zurück. Foul MTV, Strafstoß Bleckenstedt – Okan Uysal verwandelte zum 1:1 (4.). Germania-Torjäger Tahir Darboe sorgte noch vor der Pause für das spätere Endergebnis. Mit seinem 13. Meisterrundentor stellte er auf 2:1 (34.). Dabei blieb’s trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten.

MTV II: S. Reihers – Kaselwosky, Bischoff, Stöver (78. B. Straube), Hahn, J. Schöngart, Kühl (62. M. Reihers), M. Straube, Grötschel (72. Feldmann), P. Schöngart, Thiele.

Tore: 1:0 Thiele (1.), 1:1 Uysal (4./FE), 1:2 Darboe (34.).

SG Roklum/Winnigstedt – VfL Salder 2:0 (1:0). Die SG feierte ihren zweiten Sieg in der Meisterrunde dank eines frühen und eines sehr späten Treffers. Christian Germer stellte die Zeichen mit seinem 1:0 (11.) auf Sieg, der eingewechselte Dominik Schulze machte drei Minuten vor Schluss mit Tor Nummer 2 den Deckel drauf.

SG: Hölemann – Rumlich (66. Yaisenior), Krafft (66. Grabowski), Hintz (23. Schlinger), Lohmann, Grund, Schneider, Kann (51. Schulze), Lienhard, Schmidt, Germer.

Tore: 1:0 Germer (11.), 2:0 Schulze (87.).

Goslarer SC – BV Germania Wolfenbüttel 1:1 (1:1). Vor dem Spiel gab es für den frischgebackenen Meister Blumen, mit Spielbeginn war es vorbei mit der Herzlichkeit der Goslarer. „Der GSC war aggressiv, hat mehr investiert“, sagte BVG-Trainer Habil Turhan. Seine Mannschaft habe sich auf das Nötigste beschränkt. „Für uns sind die letzten Spiele Schaulaufen. Man merkt, dass die Luft raus ist“, konstatierte Turhan. Rico-Rene Franks Führungstor (8.) glichen die Platzherren kurz vor der Pause durch Niklas Heidrich aus. „Trotzdem war für uns mehr drin“, betonte Turhan. „Zweimal vor und zweimal nach der Pause laufen wir allein auf den Torwart zu, aber die Kugel geht nicht rein.“

Germania: Brettschneider – Rosenau, Reiswich (75. Winkler), Bröer, Özdemir, Golkowski (55. Feder), Himmstedt, Madsack, Speck (81. Sabani), Baerwolf, Frank.

Tore: 0:1 Frank (8.), 1:1 Heidrich (39.).

