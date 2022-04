Lupo II will drei Punkte für einen ruhigen Mai

Drei Punkte sollen für die Reserve von Lupo Martini (vorne) gegen Vordorf her.

Wolfsburg. Fußball-Bezirksligist Lupo Martini Wolfsburg II will sich am Freitagabend mit einem Sieg gegen Vordorf Ruhe in der Abstiegsrunde verschaffen.