Keith Hayes vermisst Wolfenbüttel – doch diese Sache nicht

Wolfenbüttel. Weihnachten findet dieses Jahr wahrlich anders statt als sonst. So geht es auch den Import-Basketballern des Regionalligisten MTV/BG Wolfenbüttel. Aber Keith Hayes und Sven Cikara senden unserer Zeitung Weihnachtsgrüße für die Herzöge-Fans aus ihrer jeweiligen Heimat.

Von Wolfenbüttel nach Kansas City

Der US-Amerikaner Hayes hält sich derzeit bei seinem jüngeren Bruder in Kansas City auf. „Meine Mutter lebt in Chicago, und mein Vater ist kürzlich nach Arizona umgezogen – wir sind also räumlich im Moment alle extrem getrennt“, erzählt der bisherige Topscorer der Herzöge. Er berichtet, dass sich in seinem Umfeld durch Behörden-Auflagen derzeit höchstens zehn Menschen versammeln dürfen. „Und sogar dafür muss man eine Genehmigung haben. Sich fürs Weihnachtsfest treffen zu wollen, zählt dabei nicht als zulässige Begründung“, berichtet Hayes von einer harten Entscheidung.

Der Shooting Guard möchte schnellstmöglich wieder für die Herzöge spielen. „Ich vermisse den Wettbewerb und ich vermisse es, mit den Mannschaftskollegen und Coaches zu arbeiten – und einfach alles, was dazu gehört. Ich trainiere weiter hier zuhause und bleibe am Ball“, versichert der Wolfenbütteler Publikumsliebling. Unter Einhaltung einiger Sicherheitsmaßnahmen sei es ihm in seiner Heimat derzeit sogar möglich, Kinder an seiner Keith-Hayes-Basketball-Schule zu trainieren.

Wolfenbüttel habe "die besten Fans"

Doch er vermisse Wolfenbüttel und die Live-Stimmung in der Halle. „Ich glaube, wir haben die besten Fans in der Liga. Sie bringen so viel Begeisterung mit – das wurde uns durch Covid bei den Heimspielen ein wenig genommen“, sagt der Scharfschütze. Eins allerdings vermisse er überhaupt nicht, fügt er lachend hinzu: "Autos mit manueller Gangschaltung zu fahren!" Diese für Amerikaner ungewohnte Schaltweise hatte er erst kürzlich auf den Straßen der Lessingstadt gelernt. „Jetzt genieße ich es, wieder mit Automatikgetriebe unterwegs zu sein“, sagt der Basketball-Profi.

Der Niederländer Sven Cikara hält sich ebenfalls in seiner Heimat fit, „damit ich vorbereitet bin, wenn die Saison weitergeht – also hoffentlich bald. Ich vermisse es, vor den Fans zu spielen und freue mich darauf, wieder in einer vollen Halle zu stehen.“ Der 19-Jährige ist in Amsterdam geboren, hat seine Wurzeln aber in Kroatien. "Hier in Holland leben aus unserer Familie neben mir nur meine Eltern, von daher sind wir zu Weihnachten ein überschaubarer Kreis", erzählt der Playmaker. Er wünscht ebenso wie Keith Hayes allen Fans ein Frohes Fest und gute Gesundheit – bis die Saison im nächsten Jahr weitergeht.