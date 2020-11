Die Herzöge-Profis reisen aus Wolfenbüttel ab

Als Mannschaft zu trainieren, ist derzeit überwiegend verboten. In Wolfenbüttel kommt hinzu, dass alle kommunalen Sportstätten geschlossen sind – außer für den Schulsport. Für die Regionalliga-Basketballer der MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel könnte das ein Wettbewerbs-Nachteil werden, denn Anfang Dezember steht vorerst weiterhin das nächste Pflichtspiel auf dem Programm.

„Wir können aber im Moment nicht mal in Klein- oder Zweiergruppen trainieren, was ja durchaus rechtlich möglich wäre“, sagt Herzöge-Trainer Thorsten Weinhold. Aber es gibt eben derzeit keinen Zugang zu den Sporthallen.

Auch das MTV-Gelände ist komplett gesperrt. Damit wird den Regionalliga-Basketballern auch die Möglichkeit genommen, draußen zu trainieren oder den vereinseigenen Kraftraum zu nutzen. „Wir haben inzwischen zahlreiche Trainingsformen für draußen entwickelt, die zum Beispiel für unsere Athletik sinnvoll sind und bei denen sich meiner Meinung nach niemand anstecken könnte“, sagt Weinhold. Als einzige Alternative bietet der Coach seinen Spielern derzeit ein speziell auf sie zugeschnittenes Online-Angebot für das Training zuhause an.

Für die beiden Import-Spieler der Herzöge – den US-Amerikaner Keith Hayes und den Niederländer Sven Cikare – bedeutet dieser Trainingsstopp jetzt, dass sie ihrer Arbeit in Wolfenbüttel nicht nachgehen können. „Dabei wohnen sie sogar zusammen, sind also ein Haushalt“, gibt Weinhold zu bedenken. Die Konsequenz des Herzöge-Duos: Beide Spieler reisen in ihre Heimatländer zurück. Sven Cikara ist bereits in Amsterdam. Dort kann er – laut Weinhold – mit dem dortigen Erstliga-Team trainieren.

Auch Hayes wird in seinem Heimatland trainieren. Er werde dort bald hinreisen, teilt der US-Amerikaner mit. „Ich plane nach Wolfenbüttel zurückzukommen, sobald die Saison wieder losgeht. Ich werde in der Heimat trainieren und auch Basketball spielen. Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten“, sagt Hayes. Der Topscorer der Herzöge kommt ursprünglich aus Little Rock in Arkansas, wohnt aber inzwischen in Kansas City im Bundesstaat Missouri. Zu den aktuellen Geschehnissen rund um die Wahl in seiner Heimat möchte er sich lieber nicht äußern.

Ähnlich sprachlos ist sein Coach Weinhold beim Ausblick auf den 5. Dezember. Dann würden die Herzöge planmäßig bei den Cuxhaven Baskets antreten. „Das wird nicht möglich sein, wenn wir den ganzen November über nicht trainieren. Nach einer solchen Pause muss man erstmal zwei Wochen auftrainieren, um in eine solche Partie zu gehen“, sagt der Coach. Klar sei das auch wettbewerbsverzerrend, wenn andere Kommunen deutlich mehr zulassen, stehen die dortigen Teams fitnessmäßig nach der Unterbrechung deutlich besser da als die MTV/BG-Jungs.

Sollte der Sport-Lockdown bundesweit über den November hinausgehen sieht Weinhold vor allem aber schwarz für einige Konkurrenten in der Liga. „Bei uns besteht ein Großteil des Teams aus Wolfenbüttelern und Spielern aus der eigenen Jugend. Das ist bei anderen Vereinen nicht so“, so Weinhold. Gerade Teams, die in dieser Saison finanziell viel investiert haben, um im Aufstiegsrennen dabei zu sein, könnten Probleme bekommen, ihren Kader beisammen zu halten.