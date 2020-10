Rollkunstlauf: Schiefer mit Wolfsburger Triumph-Premiere

Zwei Titel und zwei weitere Medaillen brachten die Wolfsburger Starterinnen von den deutschen Meisterschaften im Kürlaufen der Rollkunstläufer in Darmstadt mit. Die fanden unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts mit Begrenzung der Zuschauerzahl und der Anwesenheitszeiten sowie unter Verzicht auf Rahmenveranstaltungen statt.

Mit Ausnahme der Landesmeisterschaften waren zuvor alle Wettkämpfe aufgrund von Corona abgesagt worden. Erstmals wurde die deutsche Meisterschaft zudem in die Teildisziplinen aufgesplittet. Ein besonderes Geburtstagsgeschenk bereitete Anne Sophie Schiefer vom TV Jahn Wolfsburg ihrer Trainerin Carola Wendt-Pflaum, die gemeinsam mit Simone Schmidt das Team betreute. Schiefer holte mit einer spritzigen Kurzkür und einer Kür zu „Aladdin“ mit großem Vorsprung erstmals den Titel der deutschen Jugendmeisterin nach Wolfsburg.

Auch Pflaum siegt

In der Altersklasse Schüler C2 triumphierte ihre Vereinskollegin Nica Milou Pflaum mit ihrer Kür „Coco“. Mila Hamburg erreichte hier bei ihrer ersten Meisterschaft mit dem Programm zu „König der Löwen“ Rang 6.

Im leistungsmäßig gut besetzten Feld der Schüler A sicherte sich Ricarda Zander vom VfL Wolfsburg mit persönlichem Punkte-Rekord den dritten Platz nach Kurzkür und langem Programm. Ebenfalls Dritte wurde bei den jüngsten Teilnehmerinnen Lia Barkowsky (Schüler C1) vom TV Jahn mit einem beherzten Programm zur Musik des Cirque du Soleil. Melina Schell (TVJ) in der Altersklasse Schüler B2 hatte es besonders schwer. Wegen eines Stromausfalles am ersten Wettkampftag gab es unvorhergesehene Zeitplanverschiebungen. Daher musste sie ihre beiden Programme an einem Tag laufen und wurde Elfte. Und: Denise Dannehl (Meisterklasse/TVJ) holte Rang 9. Die Meisterschaften in den weiteren Disziplinen Solotanz und Pflicht finden in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Pandemie in den nächsten Wochen statt.