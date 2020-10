Im Bezirkspokal der Jugendfußballer haben sich die Favoriten durchgesetzt.

A-Junioren: SV GA Gebhardshagen - MTV Wolfenbüttel 2:11 (1:6). Tore: 1:0 (14.); 1:1, 1:2, 1:4, 2:10, 2:11 Hadi Abou-Raya (18., 22., 29., 85., 89); 1:3 Eren Göktay (22.); 1:5 Linus Queisser (45.+1); 1:6 Delbrin Kahlo (45.+2.); 1:7, 2:9 Paul David Rickenstorf (50., 69.); 2:7 (54.); 2:8 Hamza Kocabey (62.).

„Wir haben die Gastgeber aus der Kreisliga offensichtlich komplett unterschätzt, weshalb wir uns auch über die beiden Gegentore ärgern. Aus diesem Grund sind wir auch sehr fahrlässig mit unseren Torchancen umgegangen, welche eigentlich für drei Spiele ausgereicht hätten“, sagt MTV-Trainer Anthony Pfitzner.

B-Junioren: SV Lengede - MTV Wolfenbüttel 4:5 (3:2). Tore: 0:1, 1:2 Can Tarhan (13., 22.); 1:1 (20.); 2:2 (22.); 3:2 (39.); 3:3 Ben Böder (51.); 3:4 Christopher Witzel (64.); 3:5 Berkay Kartal (66.); 4:5 (80.).

Ein Spektakel für die Zuschauer und eine Nervenschlacht für MTV-Trainer Timo Schäfer. „Wir hätten einen sehr ruhigen Abend haben können, wenn wir unsere weiteren Torchancen reingemacht hätten“, so Schäfer. Beste Spieler des MTV Wolfenbüttel waren Ben Böder und Berkay Kartal.

BV Germania Wolfenbüttel II – TUSPO Petershütte 1:6 (0:4). Tore: 0:1 (11.); 0:2 (20.); 0:3 (24.); 0:4 (33.); 0:5 (54.); 1:5 Dustin Kallmeyer (61. FE).

„Leider haben wir es den Gästen im ersten Durchgang viel zu einfach gemacht, ihre Treffer zu erzielen. Nachdem wir in der Halbzeitpause umgestellt hatten, bekamen wir wesentlich mehr Zugriff auf das Spiel. Aufgrund der ersten Hälfte geht der Sieg der Gäste in Ordnung“, sagte BVG-Trainer Lars Freiberger.

C-Junioren: Lehndorfer TSV – BV Germania Wolfenbüttel 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Anastasia Harting (42.); 0:2 Amjad Saleek Hussein Mohammed (53.).

„Wir sind als deutlicher Favorit ins Spiel gegangen und wurden der Rolle gerecht“, sagte BVG-Trainer Marius Feder. Nachdem die Gäste die ersten zwanzig Minuten kompakt verteidigt hatten, liefen sie in der Folge mutig nach vorn an, so dass die Feder-Elf die Hausherren in deren eigener Hälfte halten konnten. „In der zweiten Spielhälfte konnten wir kurz hintereinander in Führung gehen. Bei einer vernünftigen Mannschaftsleistung ist Anastasia Harting besonders hervorzuheben, da sie mit vielen guten Aktionen defensiv und offensiv und einem schönen Treffer aus 25 Metern einen großen Teil zum Sieg beigetragen hat“, so Feder.