Mehrheit fordert sofortiges Ende, viele sehen offene Fragen

Am Mittwoch entscheidet der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV), wie es vom 1. September an voraussichtlich mit der derzeit wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten Saison 2019/2020 weitergeht. Einen Abbruch wollen die Funktionäre vermeiden, streben eine Verlängerung an. Unsere Zeitung hörte sich...