Coach Kick kritisiert „glanzlosen“ SSV-Auftritt beim 1:2

Der Aufwärtstrend ist gestoppt. Nach drei Siegen in Folge setzte es für die Fußballer des SSV Vorsfelde eine 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den SC Gitter. Der SSV verpasste damit den Sprung in die Top 4 der Landesliga. Bevor die Vorsfelder so richtig zum Höhenflug haben ansetzen können, wurden sie...