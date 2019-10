Lupo Martini: Per Kampf aus dem Abstiegssumpf

Ärmel hoch – und das von Beginn an! Das ist der Leitsatz, mit dem der Fußball-Oberligist Lupo Martini Wolfsburg am kommenden Samstag (16 Uhr) in das wichtige Heimspiel gegen den 1. FC Germania Eges­torf-Langreder geht. Die Marschroute ist glasklar. „Wir müssen von Beginn an die kämpferische...