3:6! Lupo-Defensive zeigt sich „desolat“

3-4-3, 4-1-4-1, 4-4-2 – Lupo Martini versuchte es während des Fußball-Oberligaspiels beim SV Atlas Delmenhorst mit drei verschiedenen taktischen Grundordnungen. Die Erkenntnis: „Wir haben in allen Systemen Chancen kreiert, waren allerdings auch in allen drei Systemen unglaublich anfällig in der...