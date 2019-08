Die Wolfsburg Blue Wings siegen und feiern den Klassenerhalt

Zwei Spieltage vor Saisonende sollten die Blue Wings den Klassenerhalt in der American-Football-Regionalliga Nord geschafft haben. Mit einem 33:18 (0:3, 25:7, 8:0, 0:8)-Heimsieg über die Hamburg Pioneers verteidigte das Team des TV Jahn Wolfsburg vor 156 Zuschauern zudem den dritten Platz vor den ebenfalls siegreichen und weiter punktgleichen Ritterhude Badgers.

Rein rechnerisch kann die Mannschaft von Stefan Trienke immer noch auf den letzten Platz zurückfallen. Aber der Headcoach glaubt nicht an einen derart verrückten Saisonverlauf. „Es sieht so aus, dass wir wohl nicht mehr absteigen werden. Wir haben nach dem Spiel auch schon ein bisschen gefeiert“, erzählt er.

Hauptgrund für den Erfolg sei die im Vergleich zur vorangegangenen 35:40-Heimniederlage gegen Ritterhude die verbesserte Defense-Leistung gewesen. „Wir haben zuletzt in jedem Training 30 Minuten extra Videoanalyse gemacht. Außerdem hatten wir diesmal 35 Spieler zur Verfügung, gegen die Badgers waren es nur 27 gewesen“, berichtet Trienke.

So war es zu Beginn auch gleich die Verteidigung, die Akzente auf Wolfsburger Seite setzte. Die erste Pioneers-Angriffssequenz stoppten die Blue Wings, ohne einen First-Down zuzulassen. Kurz darauf mussten sie eine Interception der eigenen Offense ausbügeln und ließen nur ein Fieldgoal zum 0:3 zu.

Im zweiten Drittel stellte das Trienke-Team die Weichen aber auf Sieg. Durch die beiden Abwehrspieler Chris Sonderhoff, Julien Reitmeier (beide Touchdowns nach Interception), Arne Dettmer (Touchdown und Two-Point-Conversion) und Sven Labahn (Fieldgoal und zwei Extrapunkte) führten die Gastgeber zur Pause mit 25:10 und legten nach Wiederbeginn durch einen Touchdown von Labahn nach. Dettmer mit einer Two-Point-Conversion erhöhte auf 33:10. Die Hamburger Punkte im letzten Viertel blieben Ergebniskosmetik.

Ein Sonderlob verteilte Trienke an Linebacker Kim Bock, der den gegnerischen Runningback, einen US-Amerikaner, nicht zur Entfaltung kommen ließ. Auch die Blue Wings hatten erstmals wieder einen „Ami“ in ihren Reihen. Brandon Bloodworth, ein ehemaliger Highschool-Runningback, feierte seine Premiere im Wolfsburger Trikot. Er ist der Ehemann von Dominique Bloodworth, der neuen, aus den Niederlanden kommenden Innenverteidigerin des Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. „Brandon hat erst wenige Wochen bei uns trainiert, hatte aber schon ein paar viel versprechende Läufe“, berichtet der Headcoach.

In den beiden abschließenden Saisonspielen bei den Hamburg Blue Devils (24. August) und bei den Hamburg Pioneers (31. August) kann Bloodworth weiter Spielpraxis sammeln. „Wir werden von nun an etwas mehr durchrotieren“, kündigt der Trainer an. Die Entscheidung im Titelrennen ist übrigens gefallen. Durch die Bremerhavener 6:7-Pleite in Ritterhude steht Oldenburg schon als Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga fest. Die Blue Wings können zwar theoretisch noch absteigen, aber genauso gut sogar auch noch Zweiter werden.