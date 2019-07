1. FC Wolfsburg geht ohne Test ins erste Pflichtspiel

Es ist wie ein Sprung ins kalte Wasser: Die Bezirksliga-Fußballer des 1. FC Wolfsburg befinden sich erst seit dem 21. Juli in der Vorbereitung auf die neue Saison. Tests gab es bisher nicht – dafür steht am heutigen Dienstag das erste Pflichtspiel der Saison an: Die Wolfsburger sind ab 18.30 Uhr zu...