MTV steigt in die Oberliga auf

Der MTV Wolfenbüttel hat es geschafft! Am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga siegten die Meesche-Kicker beim Tabellenletzten BSV Ölper und steigen dadurch in die Oberliga auf – exakt zehn Jahre nach dem Abstieg aus der damaligen Niedersachsenliga ist damit die Rückkehr in Deutschlands...