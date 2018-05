Nordharz-Handballer patzen in den letzten Sekunden

Einmal mehr wäre für die MSG-Handballer in der Regionsoberliga mehr drin gewesen. Die Nordharzer unterlagen am Ende unglücklich gegen Groß Lafferde II. „Rückblickend betrachtet fällt auf, dass man die gesamte Saison über viele Punkte in der letzten Viertelstunde hat liegen lassen“, resümierte...