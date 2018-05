Germania trennt sich von König

Das 0:3 im Derby gegen den TSV Sickte war zu viel: Der Fußball-Bezirksligist BV Germania Wolfenbüttel hat die Konsequenz aus der jüngsten Talfahrt gezogen und sich von Trainer Bert König getrennt.

Nach der Niederlage gegen Sickte trafen sich der Vorstand und die Abteilungsleitung des BVG mit König und erörterten die prekäre Situation im Abstiegskampf, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. „Letztlich sind wir übereingekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, wird der Vorsitzende Wolfgang Bröer in der Mitteilung zitiert. „Wir sind nach wie vor von der Qualifikation von Bert König überzeugt, sehen jedoch derzeit keine andere Möglichkeit, der Mannschaft einen Schub für die verbleibenden sechs Meisterschaftsspiele zu geben“, so Bröer weiter.

Dabei hatten die Blau-Gelben den Vertrag mit dem Fußballlehrer erst Ende März um ein weiteres Jahr verlängert. „Da hatten wir noch die Hoffnung, die Klasse ohne größere Sorgen halten zu können“, betonte der Vorsitzende gegenüber unserer Zeitung. Die jüngsten Spielergebnisse (vier Pleiten aus den vergangenen fünf Partien) ließen die Verantwortlichen an ihrer Einschätzung zweifeln. Trotzdem diskutierten sie länger über ihre Entscheidung, die sie dem Coach vor dem Mittwochstraining mitteilten.

Eine Entscheidung, die für einen Großteil des Kaders offenbar völlig überraschend kam. „Bei meiner Verabschiedung in der großen Runde haben einige Jungs große Augen gemacht“, erklärte König auf Anfrage. Gleichzeitig räumte er ein, geahnt zu haben, dass es zu seiner Entlassung kommen könnte, „weil das Spiel gegen Sickte nicht überzeugend war und uns die Durchschlagskraft gefehlt hat.“ Der Ex-Trainer sprach davon, dass die Mechanismen des Geschäftes gegriffen hätten, auch wenn er dies sehr schade fände. Sein Wunsch: „Ich hoffe, dass die Jungs den Klassenerhalt packen, ein Abstieg wäre der Worst Case für den Verein.“ Er hätte „die junge Truppe mit viel Potenzial“ gerne in den kommenden Spielen beim SV Kralenriede und FC Heeseberg betreut, gab sich aber selbstkritisch: „Die Ergebnisse haben leider nicht für Bert König gesprochen.“ Zudem habe er es nicht geschafft, den Spielern sein Konzept schneller zu vermitteln.

König hatte die Germanen nach dem Rücktritt von Michael Ullrich Ende März 2017 übernommen, konnte den Abstieg aus der Landesliga aber nicht verhindern. In der laufenden Bezirksligasaison liegen die Lessingstädter mit 26 Punkten aus 24 Partien auf Rang 12, und damit nur drei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Bilal Kötüz, bisheriger Trainer der zweiten Mannschaft, soll das Team vor dem Gang in die Nordharzliga bewahren. „Bilal hat sich offenherzig zu uns bekannt, was ich sehr toll finde“, lobte Bröer. „Für ihn geht es jetzt darum, die Spieler wieder zu motivieren.“ Kötüz, der bereits das erste Training leitete, bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er könne nicht gleich alles umkrempeln, sondern müsse in die Köpfe der Jungs hineinkommen. „Das Vertrauen in die Mannschaft ist da. Sie muss glauben, dass sie es schaffen kann“, so Kötüz.

BERT KÖNIGS BILANZ Landesliga 2016/17 Platz 17: 10 Spiele, 1 Unentschieden, 9 Niederlagen, 11:35 Tore, 1 Punkt. Bezirksliga 2017/18 Platz 12: 24 Spiele, 8 Siege, 2 Unentschieden, 14 Niederlagen, 53:70 Tore, 26 Punkte.