TSV Schöppenstedt startet Sportabzeichen

Schöppenstedt Der TSV startet wieder in die Abnahme der Sportabzeichen. Training und Abnahme im Jahr 2018 beginnen am Mittwoch, 2. Mai, auf dem Sportplatz der Stadt, schreibt Pressewart Klaus Gödecke. Die Teilnahme sei nicht von der Mitgliedschaft im TSV Schöppenstedt abhängig. „Die Teilnehmer treffen sich in...