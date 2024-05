Salzgitter-Bad/Gebhardshagen. Herren 30 der Sölter holen wichtigen Heimsieg für den Landesliga-Klassenerhalt. Der TVG bleibt auch im zweiten Spiel ungeschlagen.

Michael Hahn

Das Tennis-Wochenende war für die höchstspielenden Mannschaften aus Salzgitter sehr erfolgreich. Die Herren 30 des TC Bad landeten mit dem 4:2 über den TV Letter einen wichtigen Heimsieg und sammelten Punkte für den Landesliga-Klassenerhalt. Die Herren des TV Gebhardshagen ließen beim 5:1 auf eigenem Platz gegen den SV GW Waggum nichts anbrennen und finden sich vorerst in der Verbandsliga-Spitzengruppe wieder.

Landesliga

Herren 30: TC Bad – TV Letter 4:2. Der TC Bad musste vor der wichtigen Partie eine Hiobsbotschaft verkraften. Sascha Klingenberg wird bis auf Weiteres ausfallen und das Team im Kampf um den Klassenerhalt nicht unterstützen können. Seine Teamkollegen zeigten sich nur kurz geschockt und erzielten gegen den TV Letter einen enorm wichtigen Sieg, der sie nach zwei Spieltagen sogar auf Platz 3 nach vorne spülte. Vor allem Topmann Manuel Wiesner zeigte Nervenstärke. Nachdem er im Einzel im ersten Satz bereits mit 4:1 führte, wollte der Aufschlag plötzlich nicht mehr wie gewohnt kommen. Die Folge: Der Durchgang ging mit 4:6 an seinen Gegner Sascha Nikolaizik. Gut, dass sich Wiesner im Anschluss wieder fing und auch seinen Aufschlag wieder fand. Satz 2 ging mit 6:2 an den Sölter, der beim 10:8 im Match-Tiebreak die Nerven behielt.

Phillipp Zimmermann (6:2, 6:2) und Christopher Thyes (6:2, 6:2) sorgten mit ihren Einzelerfolgen schon einmal für einen Punktgewinn des TC Bad. Jan Hedder verlor sein Einzel mit 1:6, 5:7. Und auch das Doppel Hedder/Zimmermann ging als Verlierer vom Platz, musste beim Stand von 1:6, 0:2 aufgeben. Also war es an Wiesner und Thyes dafür zu sorgen, den so wichtigen Heimsieg einzufahren. Und das Doppel kämpfte sich nach einem 4:6 im ersten Satz zurück ins Spiel. Mit 6:1 ging Durchgang 2 an die Hausherren. Der Match-Tiebreak entwickelte sich zum Krimi, in dem die Sölter mit 12:10 die Oberhand behielten.

Verbandsliga

Herren: TV Gebhardshagen – SV GW Waggum 5:1. Nach dem 3:3 zum Auftakt beim TC Alfeld II bleibt der TVG auch nach dem zweiten Spieltag ungeschlagen. Sebastian Lange lieferte sich mit Lasse Klauenberg, der seine Karriere beim TC BW Salzgitter startete, einen heißen Kampf (4:6, 6:4, 10:8). „Sebi ist in den entscheidenden Phasen derzeit sehr souverän“, freute sich Trainer Ralf Fricke. John Fricke (6:4, 6:0) und Marco Schumann (7:6, 6:3) holten die weiteren Einzelpunkte. John Geffke verpasste beim 6:2, 6:7, 8:10 ganz knapp die frühzeitige Entscheidung. Die besorgten dann Lange/Schumann mit ihrem 6:1, 6:2 im Doppel. Das „John-Doppel“ Fricke/Geffke machte mit seinem 6:1, 4:6, 10:3 den 5:1-Sieg perfekt. „Das ist natürlich ein perfekter Saisonstart für uns“, sagte Trainer Ralf Fricke.