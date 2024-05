Üfingen. Jannick Wylensek erzielt in der 91. Spielminute das 4:3 der Hausherren und sorgt dafür, dass die Üfinger auf Platz 7 vorrücken.

Mit einem am Ende glücklichen 4:3 (3:2)-Heimerfolg holte Fußball-Bezirksligist TSV Üfingen gegen den SV Innerstetal drei Punkte. Damit kletterten die Schützlinge von Trainer Frank Leitermann auf Rang 7 und sind aktuell die dritte Salzgitteraner Kraft hinter Meister Union Salzgitter und dem SC Gitter in der Bezirkliga.

Dabei begannen die Gastgeber recht forsch und gingen früh durch zwei Tore von Phillip Lüer in Führung (11., 13.). „Ich bin froh, dass er wieder dabei ist“, freute sich TSV-Trainer Frank Leitermann über seinen doppelten Torschützen in dieser Partie. Üfingen kassierte zwar schnell den Anschlusstreffer durch Marius Müller (15.), erhöhte aber postwendend auf 3:1 durch Moritz Wohlgemuth (19.). Fünf Minuten vor der Pause sorgte SVI-Kapitän Jonas Ohlendorf für den 3:2-Halbzeitstand.

In den ersten 45 Minuten versäumten es die Hausherren, weitere Treffer aus aussichtsreichen Situationen zu erzielen. Vor allem überzeugte der TSV durch sein schnelles Umschaltspiel und sorgte damit stets für Gefahr vor dem Gehäuse von SVI-Torhüter Phil Matzulla, der bei allen Gegentoren keine Abwehrchancen hatte.

Beide Trainer ziehen ein positives Fazit nach dem Torfestival

Nach dem Wechsel drückten die Gäste auf den Ausgleich, der ihnen auch in der 52. Minute wiederum durch Ohlendorf gelang. Im Anschluss erarbeitete sich der SVI gleich mehrere Torgelegenheiten, die nicht genutzt werden konnten. In dieser Phase hatten die Hausherren zunehmend Schwierigkeiten mitzuziehen. Als Grund hatte Coach Leitermann die Vielzahl der Spiele in den vergangenen Woche ausgemacht. „Einige gehen durch die Überbelastung am Stock“, so der Trainer, der mit den ersten 45 Minuten sehr zufrieden war. Man habe lediglich zu wenig Tore erzielt und den Gegner durch individuelle Fehler stark gemacht. Allerdings, so Leitermann, habe es der SV Innerstetal clever gemacht und die Patzer eiskalt ausgenutzt. „Am Ende zählt aber der Sieg. Man spürt bei allen Spielern, dass der Wille da war“, resümierte der TSV-Coach, nachdem Jannick Wylensek in der Nachspielzeit für den späten Siegtreffer sorgte.

SVI-Trainer Frank Dierling trauerte nach dem Schlusspfiff den vielen guten Torgelegenheiten in Hälfte 2 nach: „Wir haben nach dem Wechsel total Druck gemacht, aber vergessen, die Tore zu machen. Bis zur ersten Trinkpause war meine Mannschaft völlig schläfrig. Danach hat sie es aber gut gemacht und verstanden, die Lücken zu nutzen. Mit dem Kampf und Willen bin ich trotz der knappen Niederlage sehr zufrieden.“

Tore: 1:0, 2:0 Lüer (11., 13.), 2:1 Müller (15.), 3:1 Wohlgemuth (19.), 3:2, 3:3 Ohlendorf (40., 52.), 4:3 Wylensek (90+1).