Salzgitter-Bad. Beim 3:5 im Heimspiel zeigt sich der Sportclub in der Offensive zu ineffektiv und in der Verteidigung zu anfällig.

Das Vorhaben, den Rest der Saison ohne Niederlage zu beenden, verfehlte Fußball-Bezirksligist SC Gitter gegen den FC Arminia Adersheim mit der klaren 3:5 (2:2)-Heimniederlage früher als erwartet. Eine schwache Abwehrformation und eine zu unentschlossen agierende Sturmreihe machten der Arminia das Siegen nach der Pause ganz leicht.

Vor dem Anpfiff gab sich Spielertrainer Dustin Günther noch optimistisch. „Wir wollen bis zum Südderby gegen Union Salzgitter alle Spiele gewinnen. Es soll in keinem Fall einen Sommerkick gegen die Arminen geben“, so Günther, der selbst auf der Bank Platz nahm. Im Tor gab nach langer Verletzungspause Daniel Seidel sein Comeback. In den ersten acht Spielminuten spannten Jannis Rost (3.), Leonik Quadt (6.) und Thilo Adam (8.) die heimischen Fans auf die Folter. Alle drei klaren Chancen wurden vergeben. Der Gast lauerte auf die Möglichkeit zum Kontern. Manuel Niewiadowski steckte seinen Pass durch die zu weit aufgerückte Dreierkette des SC und Patrick Hoppmann nutzte die Chance zur 1:0-Führung für den Gast. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch bis zur Pause. Mit dem Unterschied, dass der Gast seine Torchance zur erneuten 2:1-Führung präziser nutzte. Der SC mühte sich durch Rost zum 2:2-Pausenstand.

Gitter Trainer Dustin Günther sieht eine „verdiente Niederlage“

Nach der Pause erwischte die Adersheimer einen Start nach Wunsch. Manuel Niewiadowski verwertete einen langen Ball von Rene Marktl zur erneuten Führung (48.). Marktl setzte nach einer Stunde noch einen Freistoß an die Torlatte des SC-Gehäuses. Mit zunehmender Spieldauer verkrampfte die Heimelf. Mit einer gut gestellten Abseitsfalle wurde den Angriffsbemühungen der Sturmreihe des Sportclubs zudem die Möglichkeit genommen, hinter die Abwehrreihe zu kommen. Mit Nils Lorenz hatte Arminia-Trainer Garrit Golombek eine starke Nummer 1 zwischen den Pfosten. Beim 3:4-Anschluss durch Tim Behre war der Torhüter jedoch machtlos. Die Hoffnung des SC auf den möglichen Punktgewinn zerstörte Arminias bester Stürmer Joel-Luke Lüttichau mit dem fünften Treffer für sein Team. „Wir haben eine desolate Leistung in der Abwehr geboten. Wir wurden gefühlt zehnmal vom Gast überlaufen. Die Niederlage ist verdient“, stellte Dustin Günther nach dem Abpfiff trocken fest.

Tore: 0:1 Hoppmann (9.), 1:1 Kafelov (25.), 1:2 Schlinger (33.), 2:2 Rost (35.), 2:3, 2:4 Niewiadowski (48., 72.), 3:4 Behre (78.), 3:5 Lüttichau (83.).