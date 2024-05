Lebenstedt. Der KSV verliert auch gegen den MTV Wolfenbüttel II. Das 0:3 auf heimischen Platz ist bereits die sechste Niederlage in diesem Jahr.

Der KSV Vahdet Salzgitter steht nur noch einen Platz vor der Abstiegszone – zumindest, wenn man sich die Rückrunden-Tabelle der Fußball-Bezirksliga 3 anschaut. Dort sind die Lebenstedter punktgleich mit der SG Roklum-Winnigstedt, die den ersten Abstiegsplatz inne hat und im Gesamt-Tableau bereits als Absteiger feststeht. Das 0:3 (0:1) zu Hause gegen die stärkste Rückrundenmannschaft, den MTV Wolfenbüttel II, war bereits die sechste Niederlage in diesem Kalenderjahr.

„Wir sind alle froh, wenn diese Saison endlich zu Ende ist“, erklärte KSV-Coach Veysel Polat nach der Heimniederlage. Dass Platz 8 in der Tabelle nicht der Anspruch im Can-Sportpark ist, sei auch dem Trainer bewusst. „Wir haben derzeit viel Unruhe im Verein und in der Mannschaft. Dementsprechend sehen aktuell auch unsere Spiele und Ergebnisse aus. Der KSV Vahdet früherer Zeiten hätte dieses Spiel heute definitiv nicht verloren“, betonte Polat. Gegen den MTV Wolfenbüttel II hatte der Trainer lediglich 13 Spieler zur Verfügung. Mit Eyüp Alagöz musste am Sonntag ein Spieler aus der zweiten Mannschaft von Beginn an ran. „Außerdem spielt ein Bayram Üsküplü 90 Minuten durch, obwohl er noch lange nicht auf dem Fitnessstand ist, auf dem er dafür sein müsste“, so Polat.

Beim KSV Vahdet Salzgitter schreibt man den Titel „drittstärkste Kraft Salzgitters“ ab

Bezeichnend für die Situation beim KSV Vahdet war auch das 0:1 in der 35. Minute. Alexander Jovanovic verlängerte eine Flanke aus dem Halbfeld per Kopf unhaltbar für Andreas Pogrzeba im KSV-Tor. „Den macht er einmal in der ganzen Saison so und dann natürlich ausgerechnet gegen uns. Das Tor fiel komplett aus dem Nichts“, erklärte der Trainer. Auch das 0:2 in der 79. Minute durch Philipp Grötschel sei in einer Phase gefallen, in der Vahdet das Spiel eigentlich im Griff hatte. „Wir spielen das ganz gut, aber uns hat beim Torabschluss die Konsequenz gefehlt“, bemängelte Polat. Bezeichnend sei eine Chance in der ersten Halbzeit gewesen, bei der Alagöz das leere Tor verfehlte.

So stand am Ende wieder eine Niederlage für die Lebenstedter. „So wird es dann nichts mit dem Titel ,drittstärkste Kraft in Salzgitter‘“, verwies Polat auf den Vorbericht zum Spieltag in dieser Zeitung. Wobei beim KSV Vahdet auf diesen Titel keiner wirklich einen großen Wert legt.

Tore: 0:1 Jovanovic (35.), 0:2 Grötschel (79.), 0:3 Kistner (84.).