Der FC Germania Bleckenstedt hat sich in der Fußball-Landesligapartie gegen den Tabellennachbarn SSV Kästorf spät mit einem Punktgewinn belohnt. Beim 2:2 (0:1) lag das Team von Trainer Gökhan Arikoglu zweimal in Rückstand und vergab in der Schlussphase sogar noch den Siegtreffer.

Das Spiel versprach in der Anfangsphase der ersten Halbzeit viel, schließlich gingen die Gäste durch einen 18-Meter-Schuss von Adrian Zeqiri, den Germania-Keeper Cedrik Jachmann komplett falsch einschätzte, bereits nach zwei Minuten in Führung. Allerdings tat dieser Treffer der Partie gar nicht gut, denn fortan spielte sich das Geschehen zwischen und nicht in beiden Strafräumen ab. Dem SSV Kästorf, der sich fortan auf eine Kontertaktik beschränkte, spielte das frühe 1:0 komplett in die Karten. Mit langen Bällen über das Mittelfeld hinweg, versuchten die Gäste, Nadelstiche zu setzen.

Allerdings wurde nur ein Versuch wirklich gefährlich. Leander Petry legte sich einen Ball in der 45. Minute jedoch zu weit vor, so dass Jachmann kein Problem hatte, das Spielgerät aufzunehmen. Die einzige nennenswerte Chance der Hausherren datierte aus der 33. Minute, als sich Okan Seker gegen Joe Brandt durchgesetzt und im Strafraum auf den am Elfmeterpunkt freistehenden Rico Frank zurückgelegt hatte. Franks Schuss parierte SSV-Keeper Tobias Bremer mit einer Fußabwehr.

Bleckenstedt kommt per Ecke zum Ausgleich und kassiert per Ecke den erneuten Rückstand

Auch die zweite Hälfte begann mit einem frühen Tor – diesmal für die Gastgeber. Eine Ecke von Okan Seker versenkte Lamin Jatta per Kopf zum Ausgleich (52.). Ebenfalls eine Ecke führte zehn Minuten später zur erneuten SSV-Führung. Mehmet Hajdaraj hielt nach der Hereingabe von Dimitrios Tsampasis den Fuß rein und verlängerte den Ball aus kurzer Distanz ins hintere Toreck. Dann beruhigte sich die Partie wieder und wurde erst wieder in der Schlussphase turbulent.

Um die fünfte Heimniederlage der Saison zu verhindern, packten die Bleckenstedter die Brechstange in Form von langen Bällen aus. Solch ein Ball erreichte Stephane Dieupeu, der in der 87. Minute freistehend aus fünf Metern per Seitfallzieher zum Ausgleich traf. Und kurz vor Schluss kam es fast noch besser für die Germanen, doch Thomas Reiswich schoss in der 89. Minute mit seinem schwächeren linken Fuß rechts am Tor vorbei. Es sollte nicht die letzte Chance sein. In der Nachspielzeit schaffte Bleckenstedts Stürmer Tahir Darboe das Kunststück, aus einem Meter Torentfernung drei Meter über die Latte zu köpfen. Danach war Schluss. „Meine Mannschaft hat heute einen super Fight geliefert und sich das Remis verdient. Am Ende war sogar mehr drin“, fasste Gökhan Arikoglu zusammen.

Tore: 0:1 Zeqiri (2.), 1:1 Latta (52.), 1:2 Hajdaraj (62.), 2:2 Dieupeu (87.).