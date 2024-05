Harlingerode. Der SVU siegt bei Aufsteiger SC Harlingerode mit 3:1 und schickt die Harzer zurück in die Nordharzliga. Salder feiert auf dem Sofa.

Nach dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga ist nun auch der Bezirksliga-Titel für den SV Union Salzgitter in trockenen Tüchern. Die Eisernen besiegten am Sonntagnachmittag Aufsteiger SC 18 Harlingerode mit 3:1 (0:0) und schickte den Gegner damit endgültig direkt wieder in die Nordharzliga zurück. Denn Harlingerode kann die sieben Punkte Rückstand auf den VfL Salder in den verbleibenden zwei Spielen nicht mehr aufholen. Der spielfreie VfL feierte somit den Klassenerhalt auf dem Sofa.

„Jetzt ist wirklich alles durch“, freute sich SVU-Trainer Lars Freytag über den Gewinn der Meisterschaft. Dabei sei das Spiel beim Aufsteiger alles andere als einfach gewesen. Seiner Mannschaft merkte man den Party-Marathon nach dem sicheren Landesliga-Aufstieg am Mittwochabend und über den Feiertag an. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon 3:0 führen können, wenn nicht müssen. Aber es fehlte in den entscheidenden Szenen die nötige Konsequenz. Aber ich mache meinen Jungs da gar keinen Vorwurf“, so Freytag.

Nach einer torlosen ersten Hälfte durchbrach Steffen Notzon den Bann und brachte seine Farben mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung. Doch die Gastgeber wollten ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt nicht kampflos aufgeben, kamen durch Manuel Bornecke nur drei Minuten nach dem 0:2 noch einmal auf 1:2 heran. Luis Berkefeld sorgte mit seinem 3:1 in der 84. Minute dann aber für die endgültige Entscheidung. „Respekt an Harlingerode, wirklich eine sympathische Truppe. Man hätte erwarten können, dass sie mit Haken und Ösen den Abstieg gegen uns verhindern wollen. Aber sie haben uns ein jederzeit faires Spiel geboten“, lobte Freytag den Gegner. Für ihn und seine Mannschaft ist jetzt erst einmal Krafttanken angesagt. Zwei Spiele sind es noch, das nächste gegen den Nachbarn SC Gitter...

Tore: 0:1, 0:2 Notzon (55., 70.), 1:2 Bornecke (73.), 1:3 Berkefeld (84.).