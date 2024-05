Thiede. Im DFB-Pokal-Heimspiel gegen den BFSV Atlantik Hamburg steht es zur Pause 2:2. Am Ende setzen sich die Hanseaten jedoch mit 5:2 durch.

Die Seniorenfußballer des FC Viktoria Thiede haben im ersten von zwei Spielen im diesjährigen Ü40-DFB-Pokal eine Halbzeit lang gut mitgehalten mit dem Favoriten BFSV Atlantik Hamburg. Am Ende setzten sich die favorisierten Hanseaten jedoch mit 5:2 (2:2) im Thieder Sportpark durch. Der Verbandsligist aus der Elbestadt spielte nach der Pause seine individuelle Klasse aus und nahm hochverdient die drei Punkte mit.

In den ersten fünf Minuten versetzte Viktoria dem Favoriten zwei Nadelstiche. Ein Kopfball von Martin Rüppel wurde jedoch eine sichere Beute von Atlantik-Torhüter Danny Yajav. 60 Sekunden später setzte Andre Tübcke seinen Direktschuss nur um Zentimeter am langen Pfosten der Gäste vorbei. Mit der ersten Ecke nach zehn Minuten zeigten sich die Hamburger erstmals gefährlich in der Thieder Hälfte und kam direkt zum Erfolg. Einen Flachschuss von Alexender Stepanov fälschte Sven Knappe unglücklich zur 1:0-Führung des Verbandsligisten ab. Bereist eine Minute später wurde Eugen Leibham von Ilia Isakov im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sascha Leupold zum Ausgleich (14.). Nur sechs Minuten später versenkte Leupold die maßgenaue Flanke von Marco Steinacher gar zur 2:1-Führung (20.).

Bewerbung zum „Tor des Monats“ schlägt aus 28 Metern zum 2:2 für Atlantik Hamburg ein

Die Hamburger steckten die Treffer jedoch – ohne ihre Linie zu verlieren – weg. Mit einer Bewerbung zum „Tor des Monats“ gelang Ilia Isakov in der 32. Minute der 2:2-Ausgleich. Sein Schuss aus 28 Metern schlug genau im rechten oberen Tordreieck ein. „So einen Sonntagschuss am Samstag hinzubekommen, ist schon alle Achtung wehrt“, kommentierte Viktorias verletzt zuschauender Kapitän Gorden Leitzen diesen Kracher.

Schon vor dem Anpfiff pflegten beide Teams einen äußerst freundlichen Umgang miteinander und posierten für ein gemeinsames Gruppenbild. © regios24 | Günter Schacht

Nach der Pause spielten die Atlantik-Kicker ihre Cleverness in den Zweikämpfen aus. Der Doppeltorschütze Maxim Teschko setzte sich zweimal im Eins gegen Eins gegen Dennis Knappe und Sascha Hildebrandt durch. Mit zwei Knallern unter die Latte brachte Teschko sein Team mit 4:2 in Front. Die Heimelf konnte nur noch reagieren. Die Körner waren nach einer Stunde komplett aufgebraucht. Das Tor zum 5:2-Endstand von Roman Ganz zwei Minuten vor Ultimo war der krönende Abschluss für ein sehr starkes DFB-Pokalspiel. „Wir haben uns gegen den Topfavoriten gut verkauft. Das Ergebnis ist um ein Tor zu hoch ausgefallen. Doch es hat meinen Jungens einen Riesenspaß gemacht“, so Viktorias Trainer Stefan Eimecke nach dem Abpfiff.

Tore: 0:1 Stepanov (12.), 1:1, 2:1 Sascha Leupold (14./Elfmeter, 20.), 2:2 Isakov (32.), 2:3, 2:4 Teschko (45., 55.), 2:5 Ganz (68.).

Viktoria Thiede: Koporal – Daedelow, S. Knappe, Mattick, Knabe, Rüppel, D. Knappe, Tübcke, Stitz, Steinacher, Leupold, J. Migge, Leibham, C. Famulla, S. Hillebrandt, Rother, A. Migge, Starke.