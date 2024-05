Salzgitter-Bad. Die A- und B-Jugendfußballer des SCU verlieren ihre Heimspiele in der Landesliga recht deutlich. Die C-Junioren unterliegen Acosta.

Ein rabenschwarzes Wochenende durchlebten die Jugendfußball-Mannschaften des SCU SalzGitter auf Bezirksebene. Weder die A-, noch die B- oder C-Junioren holten etwas Zählbares. Für zwei von ihnen läuten die Alarmglocken im Abstiegskampf weiter schrill.

A-Jugend, Landesliga

SCU SalzGitter – MTV Wolfenbüttel 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Krüger (5.), 0:2 Seifert (53.), 0:3 Cerillo (59.), 0:4 Maue (62.).

Das Pech klebt den Südstädtern in der Saison an den Füßen. Bereits in der 5. Minute blieb Sydney Pieper im Rasen hängen – Verdacht auf Kreuzbandriss. Sekunden später netzten die Gäste zum ersten Mal ein. Bis zum Pausenpfiff wehrte sich die Heimelf mit Mann und Maus gegen weitere Treffer, doch kurz nach dem Seitenwechsel mussten sie binnen zehn Minuten drei Gegentreffer hinnehmen. Danach war die Partie gelaufen, der Tabellenführer verwaltete das Ergebnis im Schongang. Da die JSG Schöningen zeitgleich beim BVG Wolfenbüttel punktete (3:3) ist der einzige Abstiegsrang aus Sicht des SCU nur noch einen Punkt entfernt.

B-Jugend, Landesliga

SCU SalzGitter – JFV Göttingen 37 2:5 (1:3). Tore: 0:1 Kurmes (13.), 0:2 Sacki (20.), 0:3 Kurmes (22.), 1:3 Suchokas (31.), 1:4 Lösekrug (62.), 2:4 Kusch (64.), 2:5 Nitzsche (76.).

Da der Drittletzte MTV Wolfenbüttel am Vortag überraschend beim Vorletzten SV Arminia Vechelde mit 2:3 verlor, hatten die Südstädter die Chance, den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sieben Punkte auszubauen. „Wir holen gegen Göttingen den Dreier“, zeigte sich das Trainergespann Crispin und Lennard Teuber vor dem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Göttingen noch zuversichtlich. Doch es sollte ganz anders kommen: Die quirlige Angriffsreihe der Gäste wirbelte die Abwehr des SCU gehörig durcheinander, nach etwas mehr als 20 Minuten lagen die Gastgeber bereits mit 0:3 hinten, am Ende setzte es eine deutliche 2:5-Niederlage.

C-Jugend, Bezirksliga

BSC Acosta II – SCU SalzGitter 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Kreikenbohm (13.), 2:0 Brandon Jo (29.), 3:0 Nikolai (70.).

Im 15. Saisonspiel setzte es für die Salzgitteraner die erste Niederlage. Grund dafür war laut SCU-Trainer Lennard Teuber die Einstellung. „Meine Jungs dachten, sie hätten das Spiel schon vorher in der Tasche. Die Mannschaft hat nichts für einen Erfolg investiert. Ohne die richtige Herangehensweise holt man keine Punkte.“ Auch wenn die Niederlage Teuber ärgerte, wird er sie wohl verkraften können, denn sein Team steht bereits als Meister fest.

gs