Destedt. Die Fredenberger unterliegen bei Kellerkind TSV Destedt verdient mit 2:5 und haben nur noch rechnerische Chancen auf Platz 1.

Björn Veckenstedt, Trainer des Fußball-Nordharzklassisten Borussia Salzgitter, war nach dem Nachholspiel beim TSV Destedt am Donnerstag ziemlich perplex: „Ich verstehe wirklich nicht, warum Destedt so tief unten drin steht in der Tabelle. Die haben uns hier heute keine Chance gelassen und vollkommen verdient gewonnen“, zollte Veckenstedt nach dem 2:5 (0:2) dem Gegner für seine Leistung Repekt.

Die Destedter hätten mit harten, aber fairen Bandagen agiert, und seine Mannschaft habe den Kampf schlichtweg nicht aufgenommen. „Der Schiri hat auch viel laufen lassen, was dem TSV natürlich in die Karten gespielt hat. Aber man muss wirklich sagen, dass wir heute von Anfang an chancenlos auf den Sieg waren“, so Trainer Veckenstedt. Selbst als Rene Spintzyk in der 67. Minute den Treffer zum 1:3 erzielte, ließen die Hausherren gar keine Hoffnung bei der Borussia aufkeimen. Nur kurze Zeit später machten sie mit einem Doppelschlag zum 5:1 endgültig den Deckel auf die Partie. „Wir werden natürlich bis zum Ende um den Aufstieg kämpfen. Aber wenn man ganz nüchtern auf die Tabelle guckt, wird es jetzt verdammt schwer für uns“, schätzte Veckenstedt die Aufstiegschancen seiner Mannschaft ein.

Tore: 1:0 Schulz (23./Elfmeter), 2:0 Fehmer (33.), 3:0 Klante (60.), 3:1 Spintzyk (67.), 4:1 Richter (76.), 5:1 Schulz (79.), 5:2 Tebis (90.+1). Bes.: Gelb-Rot für Borussias Daniel Samieno Acevedo (90.+3).

mh