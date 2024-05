Hannover. Bei den Senioren-Landesmeisterschaften in Hannover holen die Leichtathleten aus Salzgitter-Bad insgesamt sechs Medaillen.

„Oldie but Goldie“, so freute sich Martin Graumann vom SV Union Salzgitter mit der Goldmedaille um den Hals über seinen Sieg bei den Landesmeisterschaften der Senioren-Leichtathleten im Wurf-Fünfkampf. Bei den Titelkämpfen in Hannover sammelten er und seine Vereinskolleginnen und Kollegen insgesamt zweimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze.

Der 45-jährige Graumann ging als Favorit in den aus Kugelstoß, Diskuswurf, Hammerwurf, Speerwurf und Gewichtswurf bestehenden Fünfkampf und hatte sich einiges vorgenommen. Gleich zum Auftakt schleuderte er den 7,25 Kilogramm (kg) schweren Hammer auf starke 32,62 Meter (m) und verbesserte damit den M45-Vereinsrekord von Torsten Hülsemann um 84 Zentimeter. Im Kugelstoßen war der mehrfache Landesmeister mit 11,50 m ebenfalls der stärkste Mann im Ring. Nach 31,48 m mit dem Diskus folgte ein Speerwurf auf 28,80 m. Zum Abschluss erreichte er 10,23 m mit dem 15,88 kg schweren Gewicht. In der Endabrechnung hatte er gute 2648 Punkten auf der Urkunde stehen und durfte als neuer Landesmeister Gold in Empfang nehmen.

Gerhard Flachowski gelingt im Gewichtswurf ein neuer Kreisrekord

Auch der älteste Teilnehmer des Teams war in Goldlaune. Gerhard Flachowski erkämpfte in der Klasse M80 mit 2590 Punkten den zweiten Titel der Sölter. Seine 11,63 m im Gewichtswurf bedeuten zudem neuen Kreisrekord. In der Altersklasse W70 hatte Renate Richter am Ende 2305 Punkte auf dem Konto und durfte aufs Podest mit der Nummer 2 steigen. Nicole Swoboda sammelte in der Klasse W45 gute 1142 Punkte und freute sich ebenfalls über die Vizemeisterschaft.

In der Altersklasse M70 hatten die Unioner sogar vier Teilnehmer am Start und auch hier gab es Edelmetall. Friedhelm Bode gelang mit einem soliden Mehrkampf (2267 Punkte) der Sprung aufs bronzene Podest. Ein Kugelstoß auf 8,61 m und 12,41 m mit dem 7,26 kg schweren Gewicht waren die besten Punktelieferanten. Mit seinen Mannschaftskameraden Christoph Olbrich (1986 Punkte) und Karl-Heinz Lippold (1875 Punkte) wurde Bode zudem Landesvizemeister im Team. Fast hätte das Trio sogar noch dem hoch favorisierten Team des MTV Herrenhausen den Sieg entrissen, das nach einigen Patzern gerade noch das Gold retten konnten.

Peter Siems schaffte es zwar als Neunter nicht in die Mannschaft, konnte sich aber mit einem tags zuvor erzielten Erfolg bei den Bezirksmeisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf trösten. Bei den Meisterschaften Helmstedt lief er in beachtlichen 55:56 Minuten auf Platz 2 seiner Altersklasse.