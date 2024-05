Göttingen. Der FC Germania verpflichtet kurz vor dem Spiel bei der SVG Göttingen Stephane Dieupeu – und der hinterlässt beim 3:1-Sieg Eindruck.

Erst kurz vor dem Spiel am Sonntag beim Bovender SV (1:2) hatten sie die Verpflichtung in trockenen Tüchern: Fußball-Landesligist FC Germania Bleckenstedt verstärkt sich im Saison-Endspurt mit Stephane Dieupeu. Der 25-jährige Ivorer, der zuletzt ein halbes Jahr pausierte, kommt von FC Türk Gücü Helmstedt, für den er in der Hinserie der Landesliga Ende August (1:1 beim MTV Wolfenbüttel) letztmals im Einsatz war. Seiner akuten Personalnot gehorchend habe er Dieupeu „einfach in die Startelf geworfen“, sagte Germanias Trainer Gökhan Arikoglu. Und der Neue enttäuschte den Trainer nicht. Im Gegenteil: An den ersten beiden Bleckenstedter Treffern beim 3:1 (2:0)-Sieg bei der SVG Göttingen war Dieupeu als Vorlagengeber maßgeblich beteiligt.

Bleckenstedts ellenlange Ausfallliste wird am Maifeiertag noch länger

„Ich bin nach diesem Spiel rundum zufrieden“, sagte Arikoglu. Es sei lange her, dass seine Mannschaft eine ähnlich reife Leistung geboten habe. Letztmals, so der Germania-Trainer, habe sie ein Spiel im vergangenen November beim 3:1-Sieg in Lengede ähnlich eindeutig beherrscht. Dabei hatte der Maifeiertag für Arikoglu und seine Bleckenstedter nicht sonderlich erfreulich begonnen: Nach Torjäger Thomas Sonntag (verletzt) und Tahir Darboe (Schichtarbeit) meldete sich mit Simon Toprakli (erkrankt) kurzfristig ein weiterer Offensivmann ab. Dabei war die Ausfallliste der Bleckenstedter ohnehin schon ellenlang, unter anderen stehen auf ihr Luei Omar, Ugur Bagci, Raschid Younes und Hüseyin Demir.

Jimmy war überragend, er hat geackert ohne Ende. Gökhan Arikoglu - Trainer des FC Germania Bleckenstedt, verteilt nach dem 3:1-Sieg über die SVG Göttingen ein Sonderlob an seinen defensiven Mittelfeldspieler

„Aber es hat keiner lamentiert“, stellte Arikoglu fest. Im Gegenteil: Es habe sich eine „Jetzt-erst-recht-Haltung“ im Team breitgemacht. Jeder Spieler habe sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Als Musterbeispiel diente Thomas „Jimmy“ Reiswich, der sich laut Arikoglu in jeden Zweikampf warf. „Jimmy war überragend, er hat geackert ohne Ende“, berichtete der Germania-Trainer.

Neuzugang Stephane Dieupeu überzeugt als Vorlagengeber

Auch die Tore seiner Mannschaft versetzten Arikoglu in beste Laune. Zu Okan Uysals 1:0 hatte Dieupeu maßgeblich die Vorarbeit geleistet, sein Zuspiel gab Uysal schließlich freie Schussbahn. Das 2:0 fast mit dem Pausenpfiff sei ein mustergültiger Angriff über drei Stationen gewesen – initiiert von Innenverteidiger Lamin Jatta, über den der Ball in die Tiefe bei Dieupeu landete, der wiederum Torschütze Rico Frank auflegte. Treffer Nummer 3 brachte Keeper Cedrik Jachmann den Assist ein, denn dessen Abschlag wurde länger und länger. Göttingens Torhüter Omar Younes verschätzte sich komplett, so dass der nachsetzende Frank nur noch das leere Tor vor sich hatte. Der Anschlusstreffer der Hausherren bedeutete die kosmetische Korrektur der Göttinger Niederlage.

Tore: 0:1 Uysal (37.), 0:2, 0:3 Frank (45.+3, 62.), 1:3 Weide (76.).