Lebenstedt. Die Lebenstedter schlagen den SV Innerstetal im Derby nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 2:1.

Der KSV Vahdet Salzgitter hat endlich mal wieder einen Heimsieg in der Fußball-Bezirksliga gefeiert. Gegen den SV Innerstetal besorgte Cagatay Uzunhan zwei Minuten vor dem Ende den erlösenden Treffer zum 2:1 (1:1)-Sieg. Die Lebenstedter hatten seit dem 7:0 gegen den SV Rammelsberg am 17. März nicht mehr zu Hause gewonnen.

Die Partie war in der ersten Halbzeit laut Vahdet-Coach Veysel Polat „schwere Kost“. Dabei ging seine Mannschaft nach einer Ecke durch Dogukan Baloglu früh in Führung (12.). Der Treffer brachte aber nicht den erhofften Schwung. „Das war viel Krampf und wenig Spielfreude auf beiden Seiten“, erklärte Polat. Dass seine Mannschaft durch einen Stellungsfehler kurz vor der Pause den Ausgleich kassierte, passe in das Bild, dass der KSV Vahdet in dieser Saisonphase abgebe. „Das war so ziemlich die einzige Chance, die der SVI hatte und die ist natürlich direkt drin“, so Polat.

In der Pause appellierte Polat gemeinsam mit seinem Co-Trainer Abdülbaki Hot an die Ehre seiner Spieler: „Wir haben den Jungs vor Augen geführt, dass es bei all den Nebengeräuschen, die derzeit im Verein vorhanden sind, immer eine Ehre ist, für diese Mannschaft zu spielen. Und dass die Jungs auch aus Respekt gegenüber uns, die Woche für Woche für den KSV Vahdet viel Zeit und Energie opfern, eine ansprechende Leistung zeigen sollen.“ Die Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Hausherren zeigten in den zweiten 45 Minuten ein ganz anderes Gesicht.

Vahdet Salzgitter steigert sich nach Kabinenansprache in der zweiten Halbzeit und gewinnt verdient

Schon vor dem sehenswerten 2:1 durch Cagatay Uzunhan mit einem Dropkick von der Strafraumkante hatte der Gastgeber die Chance, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. „Wir hatten mehrere richtig gute Möglichkeiten, um ein Tor zu erzielen. Aber es ist aktuell wirklich wie verhext“, sagte Polat. So hatte zum Beispiel Tayfun Durmus nur noch einen SVI-Abwehrspieler als Gegner auf der Torlinie und brachte das Kunststück fertig, diesen anzuschießen anstatt an ihm vorbei ins Tor zu treffen.

„Aktuell ist es tatsächlich nicht wichtig, ob wir gewinnen oder verlieren. In der Tabelle geht weder nach oben noch nach unten etwas. Es geht darum, dass die Jungs eine ansprechende Leistung zeigen – und das ist ihnen im zweiten Durchgang gelungen“, freute sich Polat über die Steigerung seiner Mannschaft. Besonders Rückkehrer Bayram Üsküplü hob der Coach hervor: „Es ist schon Wahnsinn, was er ohne Training noch drauf hat.“

Tore: 1:0 Baloglu (12.), 1:1 Tillig (44.), 2:1 Uzunhan (88.).