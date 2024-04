Salzgitter. Knappen holen einen Punkt durch zwei Tore in der Nachspielzeit. Viktoria Thiede und Gitter II landen jeweils Auswärtssiege.

Der FC Viktoria Thiede bleibt in der Fußball-Nordharzliga in der Spur. Die Viktoria gewann ein torreichesn Spiel mit 4:3 bei der SG Hötzum/Sickte. Auch der SC Gitter II holte mit dem 3:1 bei der SG Veltheim/Lucklum drei wichtige Auswärtspunkte. Das Derby zwischen Glück Auf Gebhardshagen und dem MTV Lichtenberg endete 3:3.

SG Sickte/Hötzum – FC Viktoria Thiede 3:4 (1:2). Tore: 1:0 Behre (8.), 1:1 Rozajac (21.), 1:2 Pramme (33), 2:2 Heßner (47.), 3:2 Chromik (50.), 3:3 Hildebrandt (64.), 3:4 Pramme (77.).

Als Doppeltorschütze glänzte wieder einmal Marvin Pramme. Allerdings gehen die Strapazen der Englischen Wochen auch an den Thiedern nicht spurlos vorbei. Dazu Spielertrainer Eugen Leibham: „Wir gehen schon auf dem Zahlfleisch, da wir in vier Wochen jetzt acht Spiele absolvieren mussten. Das hat Spuren hinterlassen. Aufgrund der hohen Belastung fehlt dem Team manchmal die Kraft und die Konzentration. Dadurch schleichen sich immer wieder kleine Fehler ein.“ So entstünden Momente, in denen der Spielfluss nicht gegeben sei. Trotzdem habe man erkannt, dass jeder bis zur letzten Minute sein Bestes gegeben habe. So drehten die Schwarz-Gelben in Sickte einen 2:3-Rückstand mit einer Schlussoffensive noch in einen Sieg.

SG Veltheim/Lucklum – SC Gitter II 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Müller (6.), 0:2 Luca Gomzi (34.), 0:3 Liam Gomzi (64.), 1:3 Oula (72.).

Mit einem verdienten 2:0 ging es für die Gäste in die Pause. Dabei hatte das Team von Michael Weber noch weitere gute Möglichkeiten liegengelassen. „Wir haben die Partie weitestgehend kontrolliert“, bilanzierte der Trainer. Nachdem in Halbzeit 2 beide Teams einmal trafen, drückten die Hausherren noch einmal auf den Anschluss. Aber die Bemühungen verpufften. „Wir haben heute unser Ziel erreicht und drei wichtige Auswärtspunkte geholt“, so SC-Coach Weber.

GA Gebhardshagen – MTV Lichtenberg 3:3 (0:0). Tore: 0:1 Müller (67.), 1:1 Möws (74.), 1:2 Jahn (75.), 1:3 Müller (89.), 2:3 Stockmann (90.+1), 3:3 Cire (90.+6).

Als Lichtenbergs Domenik Müller in der 89. Minute zum 3:1 für den MTV traf, schien der Deckel auf der Partie zu sein. Doch die Hausherren gaben sich nicht auf und schlugen in der Nachspielzeit noch zweimal zu. Dabei hatten die Zuschauer in der ersten Hälfte eine ausgeglichene Partie mit wenigen Torgelegenheiten auf beiden Seiten gesehen. Leistungsgerecht ging es mit 0:0 in die Kabinen. Was in den ersten 45 Minuten nicht gelingen wollte, klappte nach dem Wechsel besser und beide Teams warfen ab der 67. Minute die Tormaschine an. Nach drei Treffern zwischen der 67. und 75. Minute stand es 2:1 für die Gäste. Dann folgte die verrückte Schlussphase. „Von den Chancen her hätten wir gewinnen müssen“, meinte Glück Auf-Coach Timo Kleiner. Sein Gegenüber Till Hockmann trauerte der verpassten Siegchance nach: „Das hätten heute Big Points sein können. Wir haben den Sieg verschenkt. Das tut weh.“