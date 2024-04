Salzgitter-Bad. In der A- und B-Jugend-Landesliga kassieren die Mannschaften des SCU im Kampf um den Klassenerhalt jeweils Auswärtsniederlagen.

Die Fußball-Nachwuchsteams des SCU SalzGitter mussten am Samstag jeweils auswärts ran. Dabei gelang lediglich der U15, die in der Bezirksliga bereits als Meister feststeht, ein Erfolg. Durch das 2:0 beim MTV Wolfenbüttel II bleibt das Team von Trainer Lennard Teuber weiter ungeschlagen. In der Landesliga haderten die A- und B-Jugendlichen des SCU hingegen mit dem fehlenden Spielglück und kassierten Niederlagen.

Landesliga

A-Jugend:JSG Goslar – SCU SalzGitter 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Gomzi (3.), 1:1 Zink (39., Elfmeter), 1:2 Bauer (90.).

Den ersten Standard nutzte Justin Gomzi für die Südstädter zur Führung. Florian Müller hatte bei seinem Pfostenknaller (27.) die Möglichkeit auf das 2:0. Der Ball prallte jedoch vom Innenpfosten ins Feld zurück. Mit einem Foulefmeter glichen die Kaiserstädter noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel sank das Niveau im Kellerduell weiter ab. Mit der letzten Aktion der Partie fuhr der Gastgeber am Ende glücklich den „Dreier“ ein. „Wir hatten heute Pech und sind durch den Rückzug vom SV Reislingen-Neuhaus jetzt wieder mittendrin im Abstiegskampf“, stellte SCU-Co-Trainer Marco Cordes nach dem Abpfiff fest. „Wir geben uns nicht auf. Die Klasse halten wir“, fügte Cordes hinzu.

B-Jugend:Freie Turner Braunschweig II – SCU SalzGitter 4:2 (3:0). Tore: 1:0 Beese (11.), 2:0 Haase (26.), 3:0 Neugebauer (40.), 3:1 Nikolas Raeth (47.), 4:1 Rose (52.), 4:2 Raphael Raeth (54.).

In der ersten Halbzeit bekam das SCU-Team von Trainer Crispin Teuber keinen Zugriff auf die Partie. „Wir haben bis zur Pause nur zwei Fernschüsse auf das Tor der Freien Turner hinbekommen. Das war zu dem Zeitpunkt viel zu wenig“, stellte Teuber fest. Nach dem 2:4 in Halbzeit 2 witterten seine Schützlinge noch einmal Morgenluft. Die restlichen 20 Spielminuten drängte der SCU auf das Tor der Turner. Doch ein weiterer Treffer blieb den Südstädtern verwehrt. „Wir haben die erste Halbzeit verschenkt“, sagte Crispin Teuber.

Bezirksliga

C-Jugend: MTV Wolfenbüttel II – SCU Salzgitter 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Ali (45.), 0:2 Ökdem (50.).

Eine Halbzeit Anlauf benötigte der feststehende Staffelmeister auf der Wolfenbütteler Meesche. Mit einem Freistoß in den Winkel gelang Yassine Ali dann die verdiente Führung. Den 13. Saisonsieg machte Emre Ökdem mit einer starken Einzelleistung über die rechte Außenbahn und seinem starken Torabschluss perfekt. „Die 40-Punkte-Marke haben wir souverän geknackt“, lobte SCU-Trainer Lennard Teuber seine Truppe.